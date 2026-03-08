Pokémon εναντίον Λευκού Οίκου - Η εταιρεία καταδικάζει τη χρήση εικόνων της

Η Pokémon Company International καταδίκασε τη χρήση των εικόνων της από τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένης μιας μικροσκοπικής έκδοσης του δημοφιλούς χαρακτήρα Pikachu, σε ένα meme που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο με τη φράση «Make America Great Again».

«Δεν συμμετείχαμε στη δημιουργία ή τη διανομή του και δεν δόθηκε καμία άδεια για τη χρήση της πνευματικής μας ιδιοκτησίας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Pokémon, Sravanthi Dev. «Η αποστολή μας είναι να ενώσουμε τον κόσμο και αυτή η αποστολή δεν συνδέεται με καμία πολιτική άποψη ή ατζέντα».

Η εταιρεία έχει επικρίνει στο παρελθόν την αμερικανική κυβέρνηση για τη χρήση των εικόνων της για την προώθηση της εκστρατείας απέλασης.

Η εταιρεία δεν ανέφερε αν προτίθεται να ασκήσει αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η εταιρεία Pokémon κατά του Λευκού Οίκου

Η εταιρεία είχε επιπλήξει με παρόμοιο τρόπο την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο για τη χρήση του θεματικού της τραγουδιού και του σλόγκαν «Gotta catch 'em all» σε ένα βίντεο που έδειχνε συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν από την αμερικανική συνοριακή φρουρά και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Την εποχή εκείνη, η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δημιουργία ή τη διανομή του περιεχομένου και ότι δεν είχε δώσει άδεια για τη χρήση της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Το τελευταίο meme φαίνεται να χρησιμοποιεί μια εικόνα από το παιχνίδι Pokopia, με το σλόγκαν γραμμένο με γραμματοσειρά παρόμοια με αυτή του παιχνιδιού. Μια μικρή εκδοχή του Pikachu ξεπροβάλλει από πίσω από το γράμμα «e» της λέξης «make».

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση της Pokémon, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το BBC σε μια ανάρτηση του εκπροσώπου Kaelan Dorr στο X.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία ενός άρθρου του Wall Street Journal πριν από 10 χρόνια σχετικά με την αντίπαλο του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, Χίλαρι Κλίντον, που αναφέρεται στο παιχνίδι Pokémon Go για να ενθαρρύνει τους υποστηρικτές της να ψηφίσουν. Η Κλίντον είχε πει: «Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα τους κάνουμε να πάνε να ψηφίσουν».

Αυτό είχε ως στόχο να υπονοήσει ότι η εταιρεία έχει πολιτική θέση υπέρ των Δημοκρατικών.

Κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει συχνά δημοφιλή meme στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί καλλιτέχνες έχουν διαμαρτυρηθεί για τη χρήση του περιεχομένου τους από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από BBC