Ποιος θα αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ: Τα επικρατέστερα ονόματα - Μπορεί να είναι ο γιος του;

Η διαδικασία για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ξεκινά από σήμερα, όπως ανακοίνωσε η χώρα.

Ήδη εξελέγη ο προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ και είναι ο κληρικός Αλιρεζά Αράφι. Αποστολή του είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Με το ερώτημα «Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ;» ασχολούνται μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα όπως οι New York Times, το Sky News και το Politico.

Και όπως φαίνεται, πριν καν αρχίσει η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είχε σχεδιάσει ποιος θα τον διαδεχθεί σε περίπτωση θανάτου του. Ωστόσο, τώρα που το Ιράν έχει δηλώσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του είναι νεκρός, δεν είναι σαφές ποιος από τους πιθανούς διαδόχους του θα μπορούσε να αναλάβει.

Ο Χαμενεΐ, 86 ετών, ηγούνταν του Ιράν από το 1989 και κατείχε ευρείες εξουσίες ως ανώτατος ηγέτης. Ήταν ταυτόχρονα σεβαστός από τους οπαδούς του, με τον καθοριστικό λόγο σε όλα τα βασικά κρατικά ζητήματα.

Από τότε που διαδέχθηκε τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, τον ιδρυτή της Ισλαμικής επανάστασης, ο Χαμενεΐ «κυβέρνησε με σιδερένια γροθιά και αρνήθηκε τις εκκλήσεις για αλλαγή, συντρίβοντας όσους διαφωνούν και διατάζοντας τη δολοφονία διαδηλωτών που αμφισβήτησαν την κυριαρχία του στους δρόμους».

Πάνω απ' όλα, ο Χαμενεΐ θεωρούσε τον εαυτό του ως τον φύλακα της επανάστασης, υπεύθυνο για τη διασφάλιση της επιβίωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και είχε βρει πιθανούς αντικαταστάτες για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο μετά από εκείνον.

Σύμφωνα με τους New York Times, τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, όταν ο Χαμενεΐ κρυβόταν, ονόμασε τρεις υποψηφίους που θα μπορούσαν να διοριστούν γρήγορα για να τον διαδεχθούν. Ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να είναι ένας ανώτερος σιίτης κληρικός και ακαδημαϊκός που διορίζεται από μια επιτροπή κληρικών γνωστή ως Συνέλευση Ειδικών.

Οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Οι τρεις υποψήφιοι που ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είπε ότι προτιμούσε για τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη, με βάση συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και δύο κληρικούς που δεν ήθελαν να κατονομαστούν και συζήτησαν ευαίσθητες πληροφορίες, είναι:

ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι,

ο αρχηγός του προσωπικού του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Αλί Ασγκάρ Χετζάζι

και ο Χασάν Χομεϊνί, ένας μετριοπαθής κληρικός από τη μεταρρυθμιστική πολιτική παράταξη, εγγονός του Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Χετζάζι σκοτώθηκε.

Επίσης, ο γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος υπήρξε μια σκιώδης, ισχυρή προσωπικότητα, προτιμάται από ορισμένες παρατάξεις, αλλά ο Χαμενεΐ είπε στους οπαδούς του ότι δεν ήθελε η θέση του ανώτατου ηγέτη να είναι κληρονομική.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα, αν και θεωρείται από κάποιους ειδικούς, πιθανός διάδοχος του πατέρα του, έχει διαψεύσει το σενάριο αυτό.

Αυτό που συμβαίνει τώρα στο Ιράν είναι ασαφές, σχολιάζουν οι New York Times.

Σε ορισμένες γειτονιές της Τεχεράνης, οι αντίπαλοι του Χαμενεΐ εθεάθησαν να ζητωκραυγάζουν, να χορεύουν και να φωνάζουν για να γιορτάσουν τις αναφορές για τον θάνατό του, σύμφωνα με περισσότερους από δώδεκα κατοίκους της πρωτεύουσας, οι οποίοι επικοινώνησαν μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων.

«Ακούτε τις ζητωκραυγές και τα χειροκροτήματα; Κοιτάξτε, πυροτεχνήματα στο τετράγωνό μου», είπε ο Άλι, ένας επιχειρηματίας, σε βιντεοκλήση από το Ιράν.

Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου, ο Χαμενεΐ έλαβε προφυλάξεις για να προετοιμάσει τη χώρα και το καθεστώς. Ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε έναν από τους στενότερους συμμάχους του, τον βετεράνο πολιτικό Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ουσιαστικά «έχει βάλει στην άκρη» τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους άτιμους Αμερικανούς να το μετανιώσουν», δήλωσε ο Λαριτζανί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν στους διεθνείς τυράννους που πηγαίνουν στην κόλαση ένα αξέχαστο μάθημα».

Ο Χαμενεΐ είχε επίσης, εξουσιοδοτήσει έναν μικρό κύκλο πολιτικών και στρατιωτικών συμμάχων να λαμβάνουν αποφάσεις εάν σκοτωνόταν ή ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, ορίζοντας τέσσερα επίπεδα διαδοχής για ανώτερες στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες τις οποίες διορίζει προσωπικά, σύμφωνα με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο αρχηγός του επιτελείου του, κ. Χετζάζι, ο Ταξίαρχος Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου και πρώην διοικητής του Σώματος των

Με πληροφορίες από New York Times