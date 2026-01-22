«Ποιος συνάδελφός σου θα ήθελες να απολυθεί;» - Αντιδράσεις με ερωτηματολόγιο ιταλικής επιχείρησης

Ιταλική επιχείρηση προκαλεί αντιδράσεις με την απόφασή της, να διαμορφώσει ένα αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο για να απαντηθεί από το προσωπικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η επιχείρηση, φέρεται να ζήτησε από τους περίπου 60 εργαζόμενους που απασχολεί, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την ερώτηση: «Ποιος συνάδελφός σου θα ήθελες να απολυθεί;».

Από τους υπαλλήλους ζητήθηκε να επιλέξουν τρία άτομα που θα υποδείκνυαν προς απόλυση, ανάμεσα σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, νεοπροσληφθέντες ή όσους δεν έχουν παιδιά. Από τους 60 εργαζόμενους απάντησαν μόνο οι δέκα.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση της εταιρείας στο αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο προκάλεσε την άμεση αντίδραση σωματείων και συνδικάτων, που τόνισαν, ότι πρόκειται πρώτα για «έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους», αλλά και για «προσπάθεια διάλυσης του κοινωνικού ιστού μιας επιχείρησης». Οι συνδικαλιστές, παράλληλα, ζητούν «πρωτοβουλίες οι οποίες να είναι ικανές να ενώσουν και όχι να διχάσουν».

Η εταιρεία απάντησε, μέσω της εργοδοσίας, που αιτιολόγησε την ποιότητα του περιεχομένου των ερωτήσεων, ως προσπάθεια της επιχείρησης να έχει μια εικόνα για το κλίμα ανάμεσα στο προσωπικό.

«Πρόκειται μόνον για μια εσωτερική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί τι κλίμα επικρατεί μέσα στην επιχείρηση», απάντησε η εργοδοσία, προσθέτοντας, ότι «η αγορά περνά κρίση αλλά ο στόχος είναι να αποφευχθούν οι απολύσεις».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ