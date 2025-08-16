Ποιος πρέπει να επωφεληθεί από τους ελέφαντες της Κένυας;

Στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, το εθνικό πάρκο Amboseli στην Κένυα αναδεικνύεται με φόντο το επιβλητικό Κιλιμάντζαρο και τη μοναδική πανίδα του, λιοντάρια που κρύβονται στο ύψωμα και ελέφαντες που περνούν συλλογικά προς τη λιμνοθάλασσα.

Το πάρκο της Κένυας είναι γνωστό παγκοσμίως όχι μόνο για τη φυσική του ομορφιά, αλλά και για την εμβληματική πεντηκονταετή επιστημονική μελέτη στους ελέφαντες, εξειδικεύοντας τη σοβαρή δομή των οικογενειών του είδους, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά τους.

Για τους Maasai του Kajiado, ωστόσο, το Amboseli δεν είναι μόνο εθνικό πάρκο· είναι ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής και οικονομικής τους καθημερινότητας. Υποστηρίζουν ότι, παρόλο που έχουν θυσιάσει τη γη τους και υποστεί συγκρούσεις με άγρια ζωή, δεν έχουν ωφεληθεί ισομερώς από τα έσοδα του τουρισμού, και τώρα αξιώνουν διαχείριση και μερίδιο στα κέρδη.

Μετά από πολυετείς διεκδικήσεις, ο πρόεδρος William Ruto και το υπουργικό συμβούλιο ενέκριναν την ιστορική μεταβίβαση του parc, παράδοση 20 χρόνων αξιώσεων, σε τοπικό έλεγχο μέσω του νόμου για την αποκέντρωση της εξουσίας.

Αυτό το βήμα αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα για την επαρχία Kajiado, με εκτιμώμενα 11 εκατ. δολάρια μόνο από εισιτήρια εισόδου πέρυσι, που τώρα θα διανέμονται δικαιότερα στην τοπική οικονομία.

Προχωρώντας σε πιο βιώσιμες λύσεις, έτσι όπως κάνει το Kilima Sanctuary με το Angama Amboseli resort — ένα παράδειγμα κοινότητας που συνδυάζει συντήρηση και τουρισμό μέσω κοινοτικού ελέγχου και οικονομικών κινήτρων.

Παρά τις ελπίδες, υπάρχουν και φωνές ανησυχίας: οργανώσεις όπως η Nature Kenya αμφισβητούν την ικανότητα της τοπικής διοίκησης να διαχειριστεί το πάρκο αποτελεσματικά, εκφράζοντας φόβους για εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της συντήρησης.

Παρ’ όλα αυτά, εκπρόσωποι όπως ο Kaddu Sebunya του African Wildlife Foundation θεωρούν αυτή την αλλαγή μια μεγάλη ευκαιρία: να ανακτήσει η κοινότητα τον φυσικό πλούτο της, ενισχύοντας ένα οικοσυστημικό μοντέλο που συνδέει ανθρώπους, οικολογία και πολιτισμό.

Συνολικά, η μεταφορά της διαχείρισης του Amboseli στην επαρχία Kajiado αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο ανατροπής για την οικολογική διακυβέρνηση στην Αφρική — μια δοκιμή για τη συνύπαρξη βιωσιμότητας και ίσης κατανομής των ωφελημάτων.

Με πληροφορίες από Financial Times