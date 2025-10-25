Ποιος πληρώνει για τη «χρυσή» ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο

Καθώς ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το μυστήριο συνεχίζει να παραμένει ως από τις ταυτότητες των πλούσιων δωρητών και των εταιρειών που πληρώνουν για τη «χρυσή», κατά τ' άλλα, ανακαίνιση.

Οι εργασίες για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, έκτασης 8.360 τετραγωνικών μέτρων, ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με εκσκαφείς και εργάτες να αποσυναρμολογούν τμήματα της Ανατολικής Πτέρυγας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ίδιος θα πληρώσει προσωπικά για, όπως είπε, «σημαντικά τμήματα της κατασκευής του» και άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένοι ακόμη ανώνυμοι δωρητές θα ήταν πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση του έργου.

Ντόναλντ Τραμπ: Τελικά ποιος πληρώνει για την ανακαίνιση

Το μοντέλο χρηματοδότησης έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ ορισμένων νομικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι λένε ότι μπορεί να ισοδυναμεί με πληρωμή για πρόσβαση στη διοίκηση.

«Θεωρώ αυτή την τεράστια αίθουσα χορού ως έναν εφιάλτη ηθικής»δήλωσε στο BBC ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, πρώην επικεφαλής δικηγόρος ηθικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Μπους μεταξύ 2005 και 2007.

«Χρησιμοποιείται η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για να συγκεντρωθούν χρήματα. Δεν μου αρέσει» πρόσθεσε. «Όλες αυτές οι εταιρείες θέλουν κάτι από την κυβέρνηση».

Σε ένα δείπνο για πιθανούς δωρητές που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στις 15 Οκτωβρίου παρευρέθηκαν ανώτερα στελέχη από εξέχουσες αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Amazon και Google.

Λευκός Οίκος: Πώς σχετίζεται το YouTube

Παρών ήταν επίσης ο Γούντι Τζόνσον, ιδιοκτήτης της ομάδας NFL των New York Jets, και οι Σάρι και Έντουαρντ Γκλέιζερ, οι οποίοι, μαζί με τα αδέλφια τους, κατέχουν τόσο τους Tampa Bay Buccaneers όσο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει αρχικά ότι η νέα αίθουσα χωρού θα είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει 999 ανθρώπους. Μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί μόνο ένας συνεργάτης.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το YouTube θα καταβάλει 22 εκατομμύρια δολάρια για το έργο στο πλαίσιο διακανονισμού με τον Τραμπ σχετικά με μια αγωγή για την αναστολή του λογαριασμού του μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Δεν είναι όμως σαφές πόσοι από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους μπορεί να έχουν δεσμευτεί να δωρίσουν χρήματα για τον Λευκό Οίκο. Επίσημος κατάλογος δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αν και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι σχεδιάζουν να αποκαλύψουν ποιος.

Τα έγγραφα που έλαβε το CBS δείχνουν ότι οι δωρεές θα διαχειρίζεται το Trust for the National Mall, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και συγκεντρώνει χρήματα για έργα στο Mall και στον Λευκό Οίκο.

Στην εκδήλωση για πιθανούς δωρητές, ο Τραμπ είπε ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους ήταν «πραγματικά, πραγματικά γενναιόδωροι» και είπε ότι κάποιοι ρώτησαν αν τα 25 εκατομμύρια δολάρια ήταν μια κατάλληλη δωρεά.

