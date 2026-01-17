Ποιοι στελεχώνουν το «συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα;

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών που θα συγκροτήσουν το νέο «συμβούλιο ειρήνης» της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα.

Με πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, το συμβούλιο θα επιβλέπει το έργο μιας επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, αλλά και την ανοικοδόμησή της.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κάθε μέλος του «συμβουλίου ειρήνης» θα έχει χαρτοφυλάκιο «κρίσιμης σημασίας για τη σταθεροποίηση της Γάζας», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ποιος θα αναλάβει ποιον τομέα.

Ποιοι συμμετέχουν στο «συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα

Τόνι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε από καιρό ακουστεί ως πιθανό μέλος του συμβουλίου, με τον Τραμπ να επιβεβαιώνει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο Μπλερ διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1997 έως το 2007 και η απόφασή του να εμπλέξει τη χώρα στον πόλεμο του Ιράκ το 2003 καθιστά την παρουσία του στο συμβούλιο αμφιλεγόμενη για πολλούς.

Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, υπηρέτησε ως απεσταλμένος της Τετραμερούς (ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία) για τη Μέση Ανατολή. Είναι το μόνο ιδρυτικό μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου που δεν είναι Αμερικανός πολίτης και έχει χαρακτηρίσει τα σχέδια Τραμπ για τη Γάζα «την καλύτερη ευκαιρία για να τελειώσουν δύο χρόνια πολέμου και δυστυχίας».

Φωτ. EPA

Ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Πριν από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είχε ταχθεί ανοιχτά κατά μιας εκεχειρίας στη Γάζα, ζητώντας την πλήρη εξουδετέρωση της Χαμάς.

Έκτοτε, ωστόσο, έχει επαινέσει την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας Ισραήλ-Χαμάς ως «τη μόνη βιώσιμη λύση», ενώ τον Οκτώβριο είχε επικρίνει κινήσεις του ισραηλινού κοινοβουλίου προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Φωτ. EPA

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, μεγιστάνας των ακινήτων και στενός φίλος του Τραμπ, συμμετέχει επίσης στο συμβούλιο.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που προβλέπει ανοικοδόμηση και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς.

Παράλληλα, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αμερικανικές προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Φωτ. EPA

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ. Μαζί με τον Γουίτκοφ έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή τόσο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας.

Τον Νοέμβριο συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα κρίσιμα σημεία της συμφωνίας ειρήνης, ενώ το 2024 είχε δηλώσει ότι «η παραθαλάσσια ζώνη της Γάζας θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία», εφόσον υπάρξει ανάπτυξη.

Δισεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, ενός από τα μεγαλύτερα private equity funds με έδρα τη Νέα Υόρκη. Το όνομά του είχε ακουστεί ως πιθανή επιλογή για τη θέση του υπουργού Οικονομικών στη δεύτερη θητεία Τραμπ.



Ατζάι Μπάνγκα

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, με μακρά πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Γεννημένος στην Ινδία, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2007 και διετέλεσε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Mastercard.

Το 2023 προτάθηκε για την ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας από τον Τζο Μπάιντεν.

Φωτ. EPA

Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και τελευταίο ιδρυτικό μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου.

Συνεργάζεται με τον Τραμπ από την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και στη συνέχεια υπήρξε ειδικός βοηθός του Στίβεν Μίλερ.



Νικολάι Μλαντένοφ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι ο Βούλγαρος πολιτικός και πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή θα είναι ο εκπρόσωπος του συμβουλίου επί του πεδίου στη Γάζα.

Θα εποπτεύει τη 15μελή Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία θα έχει την ευθύνη της καθημερινής διακυβέρνησης στη μεταπολεμική περίοδο. Επικεφαλής της επιτροπής θα είναι ο Άλι Σαάτ, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής.