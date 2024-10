Ποιοι είναι οι μεγιστάνες που χρηματοδοτούν τον Τραμπ με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για τον προεκλογικό του αγώνα μέσω των λεγόμενων super PAC, τις επιτροπές πολιτικής δράσης οι οποίες δεν έχουν όρια συνεισφοράς.

Ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου -με επικεφαλής τη συντηρητική δωρήτρια Μίριαμ Άντελσον και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έλον Μασκ- έχουν διοχετεύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές ομάδες τους τελευταίους μήνες για να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν την Τρίτη (15/10) στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

Μόλις τρεις δισεκατομμυριούχοι δώρισαν περίπου 220 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τριών μηνών σε ομάδες που υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο προϋπολογισμός του Έλον Μασκ για τον Τραμπ: 75 εκατ. δολάρια

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ιδιοκτήτης της Tesla και του X (πρώην Twitter), έχει επενδύσει 75 εκατ. δολάρια στην επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC) που δημιούργησε νωρίτερα φέτος, την America PAC. Το σύνολο αυτό ήταν στην πραγματικότητα λίγο μικρότερο από ό,τι πίστευαν ορισμένοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην ομάδα ότι θα μπορούσε να δωρίσει, καθώς ανέμεναν ότι ο κ. Μασκ θα ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Η America PAC ήταν μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες ενός μέγα χορηγού κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου. Ο Μασκ και η ομάδα των συμμάχων του δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας προσπάθησαν να ξεκινήσουν ουσιαστικά ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης ψηφοφόρων εκτός της ίδιας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Ο Μασκ σκόπιμα δεν δώρισε χρήματα πριν από την 1η Ιουλίου, ώστε οι χορηγίες του να μην δημοσιευθούν μέχρι τον Οκτώβριο. Η πρώτη του συνεισφορά ύψους 5 εκατ. δολαρίων έγινε στις 3 Ιουλίου. Ο Μασκ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε στενό έμπιστο του Τραμπ, έδωσε 15 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο, 30 εκατ. δολάρια τον Αύγουστο και άλλα 30 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Έλον Μασκ © ΕΡΑ

Η Μίριαμ Άντελσον υλοποιεί το σχέδιό της ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Η Μίριαμ Άντελσον είχε μια ανάποδη σχέση με τον κ. Τραμπ. Αλλά η ένθερμη υποστήριξή της στον Τραμπισμό γίνεται σαφής στα αρχεία. Ακολούθησε αυτό που οι βοηθοί της είπαν ότι θα κάνει στην αρχή των γενικών εκλογών, παρά τις ενίοτε ψυχρές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο. Η Άντελσον έδινε 25 εκατ. δολάρια τον μήνα στην υπέρ του Τραμπ δική της επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC), την Preserve America, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τις αρχές Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια άλλα 20 εκατ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν επιπλέον των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δοθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η Άντελσον και ο αείμνηστος σύζυγός της, ο μεγιστάνας των καζίνο Σέλντον Άντελσον, προτιμούσαν πάντα να κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, και η Preserve America δεν έχει άλλους μεγάλους δωρητές. Ακόμη και μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Άντελσον θεωρείται «αξιόπιστη» για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι εξαρτώνται από τη γενναιοδωρία της.

Μίριαμ Άντελσον © ΕΡΑ

Ο μεγιστάνας της ναυτιλίας του Ουισκόνσιν πίσω από τον Τραμπ

Ένας υποστηρικτής του Τραμπ που αναδείχθηκε σε μεγαλύτερο παίκτη από ό,τι αναμενόταν ήταν ο Dick Uihlein, ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Uline και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Uihlein τοποθέτησε το τελευταίο τρίμηνο το εντυπωσιακό ποσό των 49 εκατ. δολαρίων στη δική του super PAC που κατευθύνει, τη Restoration PAC, η οποία με τη σειρά της διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της σε μια συλλογή ομάδων υπέρ του Τραμπ και άλλων ρεπουμπλικανικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Turnout for America. Έκανε επίσης τις δικές του διαφημίσεις υπέρ του Τραμπ, με τον Uihlein να συμπεριλαμβάνεται στους μεγάλους χορηγούς του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.

Μια άλλη ομάδα υπέρ του Trump, η Right for America, έλαβε 28 εκατ. δολάρια κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατ. δολαρίων συνολικά από τους επιχειρηματίες Μαρκ Αντρίσεν και Μπεν Χόροβιτς τον Ιούλιο. Ο Χόροβιτς τελικά απέσυρε την υποστήριξή του από τον Τραμπ, ενώ η Right for America επένδυσε τα περιουσιακά της στοιχεία, λαμβάνοντας 2,3 εκατ. δολάρια σε μερίσματα, τόκους και άλλα έσοδα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Ο Σέρτζιο Γκορ, ο επικεφαλής της Right for America, δήλωσε ότι μόνο 800.000 δολάρια από αυτά τα χρήματα ήταν τόκοι, και αυτό επειδή η επιτροπή πολιτικής δράσης αποφάσισε να αναπτύξει τα περιουσιακά της στοιχεία στην αγορά αντί να τα κρατήσει σε έναν τρεχούμενο λογαριασμό, όπως κάνουν οι περισσότερες PAC.

*Με πληροφορίες από ΝΥΤ