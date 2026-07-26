«Ποιο ήταν το έγκλημά τους» - Το BBC στο σχολείο του Ιράν όπου χτύπημα σκότωσε 120 παιδιά

Το BBC πραγματοποίησε αυτοψία στο νότιο Ιράν, στην πόλη Μινάμπ, όπου μετά από πλήγμα, για το οποίο η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον, καταστράφηκε σχολείο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 120 παιδιά.

Στους διαδρόμους του Δημοτικού Σχολείου Shajareh Tayyebeh στην πόλη Μινάμπ του νοτίου Ιράν, η μυρωδιά του μπετόν αναμειγνύεται με τη σκόνη και την καταστροφή. Στους τοίχους που στέκουν ακόμη όρθιοι διακρίνονται ζωγραφισμένα μπαλόνια και λουλούδια.

Η 33χρονη δασκάλα, Αμαϊνέχ Ναντεμί, περπατά ανάμεσα στα συντρίμμια της αίθουσάς της. Εκεί, το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2026, κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, ένα αεροπορικό πλήγμα μετέτρεψε ένα συνηθισμένο πρωινό Σαββάτου στη φονικότερη επίθεση κατά αμάχων από την έναρξη των εχθροπραξιών.

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children https://t.co/89CyMG7eKD — BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2026

Ιράν: Το χρονικό της επίθεσης στο σχολείο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας της Μινάμπ, 156 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 120 παιδιά, καθώς και μία έγκυος γυναίκα με το ατελέσφορο έμβρυό της.

Εκείνο το πρωί, λόγω του Ραμαζανίου, τα παιδιά είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα προσευχής πριν επιστρέψουν στις τάξεις τους. Όταν οι πρώτες εκρήξεις άρχισαν να ακούγονται στην ευρύτερη περιοχή, η διεύθυνση του σχολείου αποφάσισε να διακόψει τα μαθήματα και κάλεσε τους γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Στην τάξη της Αμαϊνέχ είχαν απομείνει μόλις πέντε μαθήτριες της πρώτης δημοτικού όταν ακούστηκε το πρώτο, κοντινό πλήγμα: «Μόλις πήγα να βγω στον διάδρομο για να πάρω τα παιδιά, ο πυραύλος χτύπησε το σχολείο. Κάτι χτύπησε το κεφάλι μου και τα κεφάλια των μαθητριών μου, μας πέταξε όλους στον αέρα. Πυκνός, μαύρος καπνός γέμισε την αίθουσα. Δεν μπορούσα να δω ούτε τα παιδιά που κρατούσα στην αγκαλιά μου. Δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε».

Ακολούθησε δεύτερη έκρηξη, κραυγές, κλάματα παιδιών και η κατάρρευση του επάνω ορόφου. Περνώντας μέσα από τις φλόγες, η δασκάλα κατάφερε να βγει στην αυλή, όπου συνάντησε αλλόφρονες γονείς που έτρεχαν ξυπόλητοι μέσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους κάτω από τους τόνους τσιμέντου.

Inside the Sky News investigation into the Iran school bombing.



The Sky News Data and Forensics team used open-source investigative techniques to find out what happened and who was responsible.



Watch how they did it here: https://t.co/yZCEWHY0Gb pic.twitter.com/XND21UJTtS — Sky News (@SkyNews) July 21, 2026

«Τα αναγνώριζαν μόνο από τα παπούτσια»

Οι διασώστες της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν εικόνες καταστροφής. Ο Ρεζά Μπεσαρατί, ένας από τους πρώτους διασώστες, περιγράφει ότι οι δρόμοι γύρω από το σχολείο είχαν αποκλειστεί από τους συγγενείς.

Την ίδια ώρα, ο επάνω όροφος, όπου βρίσκονταν οι τάξεις των κοριτσιών, κατέρρευσε ολοσχερώς πάνω στον κάτω όροφο των αγοριών.

Σύμφωνα με το BBC, τα σώματα των παιδιών είχαν διαμελιστεί σε τέτοιο βαθμό που οι γονείς αναγνώριζαν τα παιδιά τους μόνο από τα ρούχα ή τα παπούτσια τους. «Κανένα σώμα δεν ήταν σώο. Ψάχναμε ελπίζοντας να βρούμε κάποιον ζωντανό, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς», αναφέρει ο διασώστης.

Το BBC, στη συνέχεια του άρθρου - αυτοψίας του, εστιάζει στον υπεύθυνο της καταστροφής: «εάν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε αρχικά να επιρρίψει την ευθύνη στο ίδιο το Ιράν χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλύσεις ειδικών δείχνουν μία διαφορετική πραγματικότητα».

Ειδικότερα, από ανάλυση βίντεο και δορυφορικών δεδομένων, ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι το γειτονικό συγκρότημα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) επλήγη από κατευθυνόμενους πυραύλους κρουζ τύπου Tomahawk, όπλο που δεν διαθέτουν ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ, όπως οι New York Times και το CNN, επικαλούμενα πηγές από την έρευνα του αμερικανικού στρατού, ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά λάθος, λόγω παρωχημένων δεδομένων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA), τα οποία εμφάνιζαν το σχολείο ως τμήμα της παρακείμενης στρατιωτικής βάσης.

Συμπληρωματικά, το BBC υποστηρίζει πως, παρά το γεγονός ότι ο χώρος ανήκε παλαιότερα στους Φρουρούς της Επανάστασης, από το 2016 είχε διαχωριστεί με τοίχο, διέθετε δική του είσοδο και λειτουργούσε επίσημα ως σχολείο, με την διεύθυνση και τα στοιχεία του να είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο.

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children https://t.co/gugM2FQazA — BBC News (UK) (@BBCNews) July 23, 2026

Το πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο στο Ιράν

Καταλήγοντας, ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας επισημαίνει πως η τραγωδία της Μινάμπ μετατράπηκε σε κεντρικό σημείο αναφοράς για την ιρανική κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποιεί το περιστατικό ως απόδειξη ότι η αμερικανική εκστρατεία δεν πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά καταστρέφει τις ζωές αμάχων.

Παράλληλα, το γεγονός διέψευσε τις προσδοκίες όσων ήλπιζαν σε έναν πόλεμο «χειρουργικής ακρίβειας», που θα αποδυνάμωνε το καθεστώς της Τεχεράνης, συσπειρώνοντας μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέναντι στις ξένες στρατιωτικές επιθέσεις.

Στο κοιμητήριο της Μινάμπ, οι οικογένειες συγκεντρώνονται κάθε απόγευμα πάνω από τους τάφους των παιδιών τους. Η Μασουμέχ Μεχράν Σεχαμπαντί, η οποία έχασε την 9χρονη κόρη της Σεταγιές, κάθεται δίπλα στο μνήμα κρατώντας μια φωτογραφία:

«Ποιο ήταν το έγκλημα αυτών των παιδιών; Κρατούσαν όπλα; Ένα μολύβι, ένα βιβλίο, ένα τετράδιο και μια τσάντα είχαν μαζί τους. Δεν είχαν όπλα... Πήγαν στο σχολείο για να μάθουν».

Με πληροφορίες από BBC