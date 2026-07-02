Ποιο είναι το ζευγάρι που ανέβηκε στο Empire State Building για να αρραβωνιαστεί;

Ένα ζευγάρι γνωστών urban climbers σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί όχι μόνο ανέβηκαν στον εμβληματικό ουρανοξύστη αλλά έγινε και πρόταση γάμου σε ύψος άνω των 400 μέτρων.

Οι δύο αναρριχητές, που αρχικά παρέμεναν άγνωστοι, ταυτοποιήθηκαν αργότερα ως η Angela Nikolau και ο Ivan Beerkus, δύο από τους πιο γνωστούς «daredevils» διεθνώς.

Το ζευγάρι ανέβηκε στην κορυφή του μεταλλικού ιστού του Empire State Building φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας ένα πανό υπέρ της ειρήνης. Το μήνυμα έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

Δεν έχει γίνει γνωστό με ποιον τρόπο οι δύο κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον μεταλλικό ιστό που φιλοξενεί την κεραία εκπομπής και τον φάρο ασφαλείας στην κορυφή του κτιρίου. Το σημείο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ η αναρρίχηση πραγματοποιήθηκε χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, όπως συνηθίζουν οι συγκεκριμένοι αναρριχητές στις αποστολές τους.

Αφού παρέμειναν για αρκετή ώρα στην κορυφή και ξεδίπλωσαν το πανό, ξεκίνησαν την κατάβασή τους. Λίγο αργότερα, ο Ivan Beerkus γονάτισε πάνω στη μεταλλική κατασκευή και έκανε πρόταση γάμου στην Angela Nikolau, προσφέροντάς της ένα δαχτυλίδι. Εκείνη απάντησε θετικά και φόρεσε το μονόπετρο, συνεχίζοντας την κατάβαση στη συνέχεια.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, αστυνομικοί που ανέβηκαν στον ιστό συνάντησαν το ζευγάρι και τους έθεσαν υπό κράτηση. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το πανό κατασχέθηκε, ενώ υπενθύμισε ότι οι κανονισμοί του Empire State Building απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση μασκών και κοστουμιών, καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιοχές εκτός επισκεπτών.

Angela Nikolau - Ivan Beerkus: Το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building

Η Angela Nikolau και ο Ivan Beerkus έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη χάρη στις παράτολμες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες, γέφυρες και άλλα εμβληματικά κτίρια σε διάφορες χώρες.

Η ιστορία τους έγινε ακόμη πιο γνωστή μέσα από το ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story», που κυκλοφόρησε το 2024 και είναι διαθέσιμο στο Netflix.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τόσο τις ακραίες αναρριχητικές αποστολές τους όσο και την σχέση τους, παρουσιάζοντας ένα ζευγάρι που συνδυάζει τον έρωτα με την αναζήτηση της αδρεναλίνης.

Το τελευταίο τους εγχείρημα στο Empire State Building αποτελεί ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στη δράση τους, προκαλώντας παράλληλα έντονο προβληματισμό για τα ζητήματα ασφάλειας και τις συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών.

Το προφίλ της Nikolau αριθμεί πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους. Στην περιγραφή της δηλώνει καλλιτέχνις, ενώ οι περισσότερες αναρτήσεις της την απεικονίζουν να ποζάρει σε ιδιαίτερα μεγάλα ύψη και σε επικίνδυνες τοποθεσίες, στο πλαίσιο ριψοκίνδυνων εγχειρημάτων.

Η Angela Nikolau και ο Ivan Beerkus συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο γνωστούς εκπροσώπους της λεγόμενης «rooftopping» και «urban climbing» σκηνής, έχοντας αποκτήσει εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στις παράτολμες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες, γέφυρες και εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Η Angela Nikolau γεννήθηκε στη Ρωσία και μεγάλωσε σε οικογένεια με καλλιτεχνικές επιρροές, καθώς ο πατέρας της εργαζόταν στον χώρο του τσίρκου. Από μικρή εξοικειώθηκε με τα ύψη και τις ακροβατικές επιδείξεις, στοιχεία που αργότερα διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη πορεία της.

Ξεκίνησε να φωτογραφίζεται στις κορυφές κτιρίων πριν από περίπου μία δεκαετία, δημιουργώντας εικόνες που γρήγορα έγιναν viral. Οι φωτογραφίες της χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακές λήψεις χωρίς εμφανή μέσα ασφαλείας, γεγονός που έχει προκαλέσει τόσο θαυμασμό όσο και έντονη κριτική για τους κινδύνους που ενέχουν.

Ο Ivan Beerkus, επίσης Ρώσος, ασχολείται εδώ και χρόνια με την ελεύθερη αναρρίχηση σε αστικά κτίρια και εγκαταστάσεις μεγάλου ύψους. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές σε ουρανοξύστες και κατασκευές σε διάφορες χώρες, καταγράφοντας τις εμπειρίες του μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στην υπέρβαση των προσωπικών ορίων, αν και πολλές από τις ενέργειές του έχουν θεωρηθεί παράνομες ή εξαιρετικά επικίνδυνες.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσα από την κοινή τους αγάπη για τις αναρριχήσεις σε αστικό περιβάλλον και σταδιακά εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια του χώρου. Ταξιδεύουν διαρκώς σε διαφορετικές χώρες, αναζητώντας νέες προκλήσεις και εντυπωσιακές τοποθεσίες για τις επόμενες αναβάσεις τους.

Με πληροφορίες από ABC News