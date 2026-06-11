Ποια είναι τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης – Δύο ελληνικά στη λίστα

Δύο ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις νέας διεθνούς κατάταξης της AirHelp, η οποία αξιολόγησε 279 αεροδρόμια από 76 χώρες με βάση την ακρίβεια των πτήσεων, την εμπειρία των επιβατών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου κατετάγη 271ο μεταξύ των 279 αεροδρομίων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, ενώ το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου βρέθηκε στην 268η θέση.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε στοιχεία που αφορούν την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026. Στη βαθμολογία συνυπολογίστηκαν η συνέπεια των πτήσεων, η εμπειρία των επιβατών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Το αεροδρόμιο της Ρόδου βρέθηκε χαμηλά στην κατάταξη κυρίως λόγω των επιδόσεών του στις αφίξεις και αναχωρήσεις, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 6,5 στα 10 στον συγκεκριμένο τομέα.

Στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο της Λισαβόνας, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο της Νίκαιας, στη Γαλλία.

Τα καλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε το αεροδρόμιο του Μπόντο στη Νορβηγία, το οποίο κατέλαβε την ένατη θέση παγκοσμίως. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Μπίλουντ στη Δανία, ενώ στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία, το αεροδρόμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία και το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η AirHelp καταρτίζει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη κατάταξη συνδυάζοντας στοιχεία για την ακρίβεια των πτήσεων με αξιολογήσεις επιβατών από δεκάδες χώρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ταξιδιώτες καλούνται να βαθμολογήσουν μια σειρά παραγόντων, όπως η καθαριότητα, η σήμανση, η προσβασιμότητα, οι χρόνοι αναμονής, η εξυπηρέτηση από το προσωπικό, αλλά και οι επιλογές σε καταστήματα και χώρους εστίασης.

Για τη φετινή έκδοση της λίστας αναλύθηκαν περίπου 14.300 αξιολογήσεις επιβατών από 76 χώρες, ενώ ως εμπρόθεσμη θεωρήθηκε κάθε πτήση που έφτασε στον προορισμό της με καθυστέρηση έως 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Η κατάταξη χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει ένα αεροδρόμιο στους επιβάτες, αν και η τελική βαθμολογία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέπεια των πτήσεων, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αξιολόγησης.

Με πληροφορίες από Euronews