Πλημμύρες και απόγνωση στη Γάζα - Οι κάτοικοι περιμένουν το επόμενο βήμα του ειρηνευτικού σχεδίου

Πάνω από 800.000 κάτοικοι της Γάζας κινδυνεύουν από πλημμύρες, καθώς σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι ισχυρές βροχές έχουν ήδη πλημμυρίσει καταυλισμούς και έχουν προκαλέσει την κατάρρευση αρκετών κτηρίων στη Γάζα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Δύο μήνες μετά την επιβολή εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, η Γάζα είναι καθηλωμένη στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, η περιοχή διαιρεμένη μεταξύ των πολεμιστών και ο Παλαιστινιακός λαός της εξακολουθεί να είναι εκτοπισμένος και περικυκλωμένος από ερείπια.

Τα σχέδια για νέα σπίτια και νέα κυβέρνηση παραμένουν παγωμένα στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, καθώς η αναζήτηση για τον τελευταίο όμηρο του Ισραήλ, Ραν Γκβίλι, συνεχίζεται.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένει ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους – ζωντανούς και νεκρούς – πριν προχωρήσουν τα δύο μέρη στην επόμενη, πιο δύσκολη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Πολλοί στο Ισραήλ πιστεύουν ότι θα ήταν πολιτικά δύσκολο για τον Νετανιάχου να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της συμφωνίας, περιλαμβανομένης της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων πιο πίσω προς την περίμετρο της Γάζας, εάν έστω και ένας όμηρος παραμείνει αγνοούμενος στη Γάζα.

Και οι δύο πλευρές, καλούνται να κάνουν δύσκολες παραχωρήσεις στην επόμενη φάση της συμφωνίας. Για τη Χαμάς, αυτό σημαίνει την παράδοση όπλων και εξουσίας. Για το Ισραήλ, την παραχώρηση της ασφάλειας σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Η Γάζα είναι διαιρεμένη στα δύο

«Ισραήλ και Χαμάς έχουν κοινά συμφέροντα για να μην προχωρήσουν γρήγορα στη δεύτερη φάση», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Ισραήλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Ισραήλ. «Η Χαμάς δε θέλει να χάσει τον έλεγχο, και η ισραηλινή πλευρά, για πολιτικούς λόγους, προτιμά να παραμείνει στη Γάζα, αφού κανείς δεν θέλει να εξηγήσει στη βάση του ότι πρέπει να αποχωρήσει».

Εξήγησε παράλληλα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος που μπορεί να αναγκάσει τις δύο πλευρές να προχωρήσουν και ότι ο χρόνος τελειώνει.

«Με την αναμονή, πιστεύω ότι μπορεί να χάσουμε την ευκαιρία, γιατί η Χαμάς ξαναοργανώνεται και η δύναμή της επιστρέφει. Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο, γιατί το να παραμείνουμε στην κατάσταση όπως είναι, είναι το χειρότερο σενάριο», συνέχισε.

Η απομάκρυνση των όπλων της Χαμάς – με τρόπο που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές – θεωρείται το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Χωρίς αυτό, καμία ξένη χώρα δεν θα δεσμευτεί να στείλει στρατεύματα για να ασφαλίσει τη Λωρίδα της Γάζας, και καμία ανασυγκρότηση δεν αναμένεται να ξεκινήσει στις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς.

Η Γάζα είναι αυτή τη στιγμή διαιρεμένη στα δύο από τη «κίτρινη γραμμή», που σηματοδοτεί τα όρια των ισραηλινών δυνάμεων σύμφωνα με την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ αναφέρθηκε πρόσφατα σε αυτήν ως «νέα γραμμή συνόρων», προκαλώντας κατηγορίες ότι το Ισραήλ σηματοδοτεί την πρόθεσή του να παραμείνει εκεί μακροπρόθεσμα. Κύρια θέματα, όπως το πώς θα απομακρυνθούν τα όπλα της Χαμάς, αναμένεται να συζητηθούν σε συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα αυτόν τον μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος – ο οποίος έχει ήδη μεσολαβήσει για εκεχειρία στη Γάζα και έχει προωθήσει το σχέδιο ειρήνης μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – έχει εκφράσει την επιθυμία του να προχωρήσει η διαδικασία.

Υπάρχουν επίσης εκτενείς αναφορές ότι, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, το Ισραήλ έχει αρχίσει να καθαρίζει τα ερείπια, προετοιμάζοντας ένα νέο έργο προσωρινής στέγασης στην περιοχή της Ράφα που ελέγχεται από το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Η νέα αυτή στέγαση θα μπορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσφέρει καταφύγιο σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πρόθυμοι να περάσουν σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να υποβληθούν σε ελέγχους για τυχόν δεσμούς με τη Χαμάς.

Κάποιοι το θεωρούν μέρος ενός σχεδίου να τους παρακινήσει να μετακινηθούν σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, ώστε να απομονωθεί η Χαμάς. Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έχει ήδη περάσει σε αυτές τις περιοχές, σε καταυλισμούς που έχουν στηθεί από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC