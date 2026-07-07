Πιτσαρία διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τον ισχυρισμό του Άντριου για επίσκεψη σε κατάστημά της - Ο λόγος

Η εταιρεία Pizza Express διεξήγαγε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ είχε επισκεφθεί το εστιατόριό της στο Γουόκινγκ, όπως έμαθε το BBC Newsnight.

Ο πρώην πρίγκιπας ισχυρίστηκε στη διαβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 ότι βρισκόταν στο κατάστημα του Σάρρεϋ την ημέρα που φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, ένα από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το BBC Newsnight ανακάλυψε τώρα ότι η αλυσίδα πιτσαριών διερεύνησε τον ισχυρισμό και δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει είτε ότι βρισκόταν εκεί είτε ότι δεν βρισκόταν. Η έρευνα επίσης δεν εντόπισε καμία καταγραφή ότι κάποιος τον είδε εκεί εκείνη τη νύχτα του 2001.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αλλά έχει αρνηθεί σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο ισχυρισμός του Άντριου

Το «Newsnight» επανεξέτασε τη συνέντευξη του 2019 υπό το πρίσμα των φακέλων του Έπσταϊν, καθώς και της σύλληψης του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ τον Φεβρουάριο από την αστυνομία, λόγω υποψίας για παράβαση καθήκοντος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να έχει σεξουαλική επαφή με τον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ τρεις φορές, μεταξύ άλλων όταν ήταν 17 ετών.

Μία από αυτές φέρεται να έλαβε χώρα στις 10 Μαρτίου 2001, όταν η Τζιούφρε δήλωσε ότι είχε δειπνήσει μαζί του, είχε χορέψει μαζί του σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και στη συνέχεια είχε συνουσία μαζί του στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ, στο κέντρο του Λονδίνου.

Στη συνέντευξή του στο Newsnight, ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ δήλωσε ότι, αντίθετα, είχε πάει την κόρη του, την πριγκίπισσα Βεατρίκη, σε ένα πάρτι στην Pizza Express στο Γουόκινγκ «στις 4 ή στις 5 το απόγευμα» εκείνη την ημέρα, πριν περάσουν τη νύχτα στο σπίτι.

Η συντριπτική πλειοψηφία της συνέντευξης μεταδόθηκε, αλλά ένα μικρό μέρος του υλικού δεν συμπεριλήφθηκε λόγω χρονικών περιορισμών.

Σε αυτό περιλαμβανόταν η πιο λεπτομερής αναφορά του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ σχετικά με την Pizza Express, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρισμού ότι το προσωπικό του είχε εξετάσει ένα ημερολόγιο για να βρει περισσότερες πληροφορίες.

«Η δούκισσα [Σάρα Φέργκιουσον] ήταν μακριά, νομίζω, κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είχαμε έναν πολύ απλό κανόνα: εκείνη την εποχή, τα παιδιά είχαν τον έναν ή τον άλλον από εμάς για όλα, για τα περισσότερα, λοιπόν, όσο συχνά μπορούσαμε».

«Έτσι, αν ο ένας από εμάς έλειπε, ο άλλος ήταν στο σπίτι. Και μερικές φορές μας είχαν και τους δύο, ενώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνη ήταν μακριά και εγώ ήμουν στο σπίτι.»

Η αναφορά του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ στην Pizza Express κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο το 2019, με ορισμένες εφημερίδες να το χαρακτηρίζουν ως «άλλοθι».

Η έρευνα της Pizza Express

Το Newsnight ενημερώθηκε πρόσφατα ότι το 2019 η ανώτερη διοικητική ομάδα της Pizza Express εξέτασε την αξιοπιστία του ισχυρισμού του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, καθώς θεωρούσε ότι επρόκειτο για θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Τα στελέχη διεξήγαγαν εσωτερική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αναζήτησαν αρχεία από εκείνη την περίοδο —τα οποία δεν βρέθηκαν— και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με πρώην υπαλλήλους και μέλη της τοπικής διοίκησης.

Ο διευθυντής του καταστήματος στο Γουόκινγκ το 2001 είχε αποχωρήσει από την επιχείρηση και, όπως φαίνεται, δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσει κανείς μαζί του.

Μετά την εσωτερική έρευνα, η αλυσίδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν βρήκε στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ είχε επισκεφθεί το κατάστημα και έλεγε την αλήθεια, αλλά ούτε και στοιχεία που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

Το Newsnight πραγματοποίησε εκτενείς έρευνες για να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο αρχείο που να δείχνει ότι κάποιος πελάτης ή μέλος του προσωπικού τον είχε δει στην Pizza Express, αλλά δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την παρουσία του εκεί.

Με πληροφορίες από BBC