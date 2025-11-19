Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Ο Πίτερ Ηλιάδης (Peter Eliades), ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που δημιούργησε ορισμένα από τα πιο γνωστά strip clubs του Λας Βέγκας, μεταξύ των οποίων το Sapphire και το Olympic Gardens, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Ο Ηλιάδης γεννήθηκε το 1933 ως Αριστοτέλης Ηλιάδης στην Αγία Κυριακή Καστοριάς και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 18 του, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη μέσω Έλις Άιλαντ «με ελάχιστα χρήματα», όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα, αλλά με στόχο να χτίσει μια νέα ζωή.

Τα πρώτα χρόνια στις ΗΠΑ ήταν δύσκολα. Έζησε αρχικά στη Μινεσότα και στο Σικάγο, εργαζόμενος σε διάφορες δουλειές, προτού εγκατασταθεί μόνιμα στο Λας Βέγκας το 1955. Εκεί εργάστηκε ως μάγειρας και στη συνέχεια ως οδηγός ταξί για 17 συνεχόμενα χρόνια, αποταμιεύοντας συστηματικά τα έσοδά του. Τελικά απέκτησε την εταιρεία ταξί όπου εργαζόταν και αργότερα έγινε βασικός μέτοχος στο Yellow-Checker-Star, το μεγαλύτερο δίκτυο ταξί της κομητείας Κλαρκ.

Στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγοράζοντας πρατήριο καυσίμων και ανοίγοντας μπαρ, όπως τα Whiskey A-Go-Go και Fuddy Duddy’s. Η επιχειρηματική του πορεία συνέπεσε με την ευρύτερη ανάπτυξη της πόλης στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν το Λας Βέγκας εξελισσόταν σε παγκόσμιο κέντρο ψυχαγωγίας.

Ο «βασιλιάς» των Strip Clubs του Λας Βέγκας

Κατά τη δεκαετία του '80, καθώς η πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται και ο τουρισμός αυξανόταν, ο Ηλιάδης στράφηκε στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και ειδικότερα στη βιομηχανία των strip clubs. Το 1989 άνοιξε το Olympic Gardens, strip club σε κεντρικό σημείο της Las Vegas Strip, το οποίο προσέλκυσε μεγάλο κοινό και εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς για τις επόμενες δεκαετίες.

Το 2002 ακολούθησε το Sapphire Gentlemen’s Club, σε κοντινή τοποθεσία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Το Sapphire χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα strip clubs στον κόσμο, με συνολική επιφάνεια άνω των 70.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του Ηλιάδη σε τοπικά μέσα, το επιχειρηματικό μοντέλο του χώρου στηριζόταν σε αυστηρούς κανονισμούς λειτουργίας, με τις χορεύτριες να εργάζονται ως ανεξάρτητες συνεργάτιδες και σαφείς κανόνες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Νεβάδα.

Η επιτυχία του Sapphire καθιέρωσε τον Ηλιάδη ως έναν από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στη νυχτερινή διασκέδαση του Λας Βέγκας. Ωστόσο, το 2006 ξέσπασε δικαστική διαμάχη με τον συνεταίρο του, Ντέιβιντ Τάλις, για τον έλεγχο της επιχείρησης. Η υπόθεση κατέληξε σε συμφωνία, με τον Τάλις να αποκτά το σύνολο του club και τον Ηλιάδη να αποχωρεί λαμβάνοντας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του, σύμφωνα με δημοσιεύματα της περιόδου. Μετά την αποχώρησή του, ο Ηλιάδης αποσύρθηκε σταδιακά από τον χώρο και στράφηκε σε πιο ιδιωτική ζωή.

Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν και από προσωπικές απώλειες. Το 2007, μία από τις κόρες του προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο, γεγονός που οδήγησε σε μακρά δικαστική διαμάχη με την οικογένεια του θύματος. Έναν χρόνο αργότερα, πέθανε η σύζυγός του, Τζάνετ, με την οποία ήταν μαζί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Παρά τη μακρόχρονη παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο της πόλης, ο Ηλιάδης διατήρησε χαμηλό δημόσιο προφίλ και ήταν ενεργός σε κοινότητες της ομογένειας. Υποστήριζε την ελληνική ορθόδοξη ενορία του Αγίου Ιωάννη στο Λας Βέγκας και συμμετείχε στη διοργάνωση του ετήσιου ελληνικού φεστιβάλ.

Ο Πίτερ Ηλιάδης πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 2025 στο Λας Βέγκας, σε ηλικία 92 ετών.