Πιτ Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Τέλος τα κηρύγματα, έρχονται αποφάσεις»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Ο Χέγκσεθ κατηγορεί την Ευρώπη ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησε τις προσκλήσεις να ενισχύσει την άμυνά της» και κάλεσε τους συμμάχους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε για «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις ασιατικές χώρες, τόνισε ότι θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

Χέγκσεθ για Ευρώπη: «Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί»

Πίσω στα πυρά εναντίον της Ευρώπης, ο Χέγκσεθ επέμεινε, πως: «Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα.

Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα», κατηγορώντας στη συνέχεια τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», πρόσθεσε.

Τι ζητούν οι ΗΠΑ από την Ευρώπη

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά τη δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των ΝΑΤΟϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ένταση ανάμεσα στα δύο μέρη κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

