«Πήρα ανεμιστήρα μπας και την παλέψω» - Έλληνες που ζουν στην Αγγλία περιγράφουν τις ημέρες καύσωνα στη LiFO

Αντιμέτωποι με τον πιο ζεστό Ιούνιο στην ιστορία της Βρετανίας, οι πολίτες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν με όσα μέσα έχουν στον καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την πόλη.

Μπορεί ο υδράργυρος να αγγίζει τα επίπεδα που συναντά κανείς συχνά στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Όμως στο Λονδίνο ακόμη και θερμοκρασίες γύρω στους 28 βαθμούς αρκούν για να μετατρέψουν την καθημερινότητα σε δοκιμασία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι «η χώρα αυτή δεν είναι φτιαγμένη για να αντέχει τέτοια ζέστη», όπως περιγράφουν στη LiFO ο Παναγιώτης που ζει στο Σέφιλντ και η Αθηνά που ζει στο Φούλαμ.

Η Αθηνά, που έχει μετακομίσει στην Αγγλία από το 2016 και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Φούλαμ, περιγράφει πώς βιώνει τις ημέρες του καύσωνα στην καθημερινότητά της. Η ακραία ζέστη έχει επηρεάσει τη δουλειά της. Ο κλιματισμός σε εκείνες τις πόλεις δεν είναι διαδεδομένος όπως στην Ελλάδα. Επομένως το μόνο μέσο στο οποίο καταφεύγουν, είναι οι ανεμιστήρες.

Καθημερινότητα για πλήθος νέων οι βουτιές σε κανάλια στην Ευρώπη / Φωτογραφία: Telmo Pinto/NurPhoto μέσω Getty Images)

«Οι ανεμιστήρες δουλεύουν συνεχώς στο φουλ και έχουμε συνέχεια μαζί μας μπουκάλια με νερό σε σπρέι, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Ακόμα και η δουλειά γίνεται απίστευτα δύσκολη. Αυτή η πόλη δεν είναι φτιαγμένη για τέτοια ζέστη», περιγράφει η Αθηνά που εργάζεται σε παμπ στο Φούλαμ.

Ο Παναγιώτης ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, σε μια μεγάλη εταιρεία ως μηχανικός. Ο καύσωνας τον βρήκε στο Σέφιλντ, όπου μετακόμισε πριν από μερικούς μήνες.

«Βρίσκομαι στο Σέφιλντ, στη μέση του νησιού, πιο κοντά στη βόρεια Αγγλία. Εδώ τα σπίτια είναι φτιαγμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρούν τη θερμότητα, κάτι που εξυπηρετεί κυρίως τον χειμώνα, για καλύτερη θερμομόνωση κ.λπ.».

Τα καινούργια κτίρια, ειδικά σε πόλεις όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη -για παράδειγμα στο Μάντσεστερ, όπου έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια- είναι πολύ υψηλές πολυκατοικίες 18, 20 ή και 30 ορόφων, γεμάτες διαμερίσματα. Και αυτές έχουν σχεδιαστεί με προδιαγραφές που εξυπηρετούν τον χειμώνα.

«Πολλά κτίρια στο Λονδίνο είναι σαν θερμοκήπια τέτοιες ημέρες» / Nothing Hill, London, England / Unsplash

«Πολλά κτίρια στο Λονδίνο είναι σαν θερμοκήπια τέτοιες ημέρες»

Το πρόβλημα είναι ότι, όπως κρατούν τη ζέστη τον χειμώνα, έτσι την κρατούν και το καλοκαίρι. Επειδή πρόκειται για ψηλά κτίρια, γίνονται θερμοκήπια. Τα περισσότερα διαμερίσματα δεν είναι διαμπερή, άρα δεν δημιουργείται ρεύμα αέρα. Σε συνδυασμό με τον τρόπο που λειτουργεί ο εξαερισμός και τα υλικά κατασκευής των κτιρίων, η ζέστη εγκλωβίζεται «γίνεται πραγματικά θερμοκήπιο», περιγράφει ο Παναγιώτης.

«Μπορεί έξω τη νύχτα να έχει 19 ή 20 βαθμούς, αλλά μέσα στο σπίτι να κάνει πολύ περισσότερη ζέστη. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά εδώ σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους, γιατί δεν μένουν όλοι σε αυτού του τύπου τα κτίρια».

Φωτογραφία εν μέσω καύσωνα τον Ιούνιο του 2026: Hesham Elsherif/Anadolu μέσω Getty Images

Το γενικότερο ζήτημα είναι ότι, με βάση το κλίμα που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι υποδομές συνολικά στην Αγγλία δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Από τη στιγμή που τέτοιες συνθήκες εμφανίζονταν μόνο για μία εβδομάδα τον χρόνο, είναι λογικό το κράτος να μη λαμβάνει αποφάσεις για κάτι που αφορά τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Προβλήματα στις συγκοινωνίες - «Χάλασε το τραμ από την υπερθέρμανση»

Η ζέστη δημιουργεί προβλήματα και σε άλλες υποδομές, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Ο Παναγιώτης περιγράφει ότι τα τρένα έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν συχνά καθυστερήσεις και ακυρώσεις, αλλά όταν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη. «Χθες, (Σάββατο 27 Ιουνίου) για παράδειγμα, κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί το τραμ στην πόλη λόγω υπερθέρμανσης», λέει.

Στις ανακοινώσεις αναφέρουν ότι μπορεί να επηρεάζονται για παράδειγμα οι ράγες. Σίγουρα πάντως τα μέσα μεταφοράς δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως υπό άλλες συνθήκες.

«Πήρα και έναν ανεμιστήρα μπας και την παλέψω, κλιματιστικά, φυσικά, δεν υπάρχουν στα σπίτια»

Τι κάνει για να αντέξει την ακραία ζέστη; «Στο σπίτι αφήνω τα πάντα ανοιχτά. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε σίτες, αλλά πλέον δεν με νοιάζει αν θα μπουν μύγες ή οτιδήποτε άλλο. Πήρα και έναν ανεμιστήρα μπας και την παλέψω. Κλιματιστικά, φυσικά, δεν υπάρχουν στα σπίτια. Μόνο σε κάποιους δημόσιους χώρους, όπως γραφεία ή κάτι τέτοιο. Στη δική μου πολυκατοικία υπάρχει κλιματισμός μόνο στο ισόγειο, στην είσοδο, αλλά γενικά δεν υπάρχει πουθενά αλλού».

Ο τρόπος με τον οποίο φτάνει η ηλιακή ακτινοβολία σε κάθε χώρα διαφέρει και επηρεάζει το πόσο έντονη και διαχειρίσιμη είναι η ζέστη / Φωτ.: Unsplash

Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, εκτιμά, σε λίγα χρόνια θα είναι αναγκασμένοι να βάλουν κλιματιστικά, όπως έγινε και στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί, πραγματικά, δεν θα παλεύεται αν συνεχίσει να ανεβαίνει έτσι η θερμοκρασία.

Γιατί τα 28άρια είναι ανυπόφορα στο Λονδίνο;

Οι 28 βαθμοί φέρνουν περισσότερη ζέστη στο Λονδίνο από ό,τι σε μια πόλη όπως η Αθήνα. Ο τρόπος με τον οποίο φτάνει η ηλιακή ακτινοβολία σε κάθε χώρα διαφέρει και επηρεάζει το πόσο έντονη και διαχειρίσιμη είναι η ζέστη. Το ίδιο και η ποσότητα υγρασίας σε κάθε τόπο. Όσο απομακρύνεσαι από τον Ισημερινό προς τους πόλους, «η ακτινοβολία χτυπάει» αλλιώς», λέει ο Παναγιώτης. «Γι' αυτό και εδώ δεν υπήρχε ποτέ η ανάγκη να σχεδιάζονται οι υποδομές για τέτοιες θερμοκρασίες».

Στην Αγγλία υπάρχουν σπίτια που έχουν χτιστεί ακόμη και στις αρχές του 1900 και εξακολουθούν να κατοικούνται αφού η χώρα δεν απειλείται για παράδειγμα από σεισμούς και έτσι, δεν υπάρχουν καταρρεύσεις ή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Επομένως πολλά από τα σπίτια είναι παλιά. Κάποια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κάποια έχουν έντονη υγρασία και άλλα είναι καλύτερα το καλοκαίρι. Το μοντέλο «άνευ κλιματιστικού» πάντως, φαίνεται να ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Ο Παναγιώτης, ωστόσο, είναι από τους τυχερούς. Μπορεί το σπίτι του να γίνεται θερμοκήπιο όπως σχολίασε, αλλά «υπάρχει ένα άλλο καλό σε μερικές πόλεις όπως εδώ στο Σέφιλντ. Υπάρχει και αρκετό πράσινο, κάτι που βοηθάει πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα».

Το βασικό πρόβλημα παραμένει. Ούτε οι παλιές ούτε οι καινούργιες υποδομές έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης στην Αγγλία, όπου τα πράγματα μοιάζουν να γίνονται όλο και δυσκολότερα σύμφωνα με τις κρούσεις των ειδικών.