«Pincer attack»: Καταγράφηκε σπάνιο κύμα-δαγκάνα στα νερά της Αυστραλίας

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοιχτά της δυτικής Αυστραλίας.

Πρόκειται για το λεγόμενο «pincer attack wave» ή αλλιώς κύμα-δαγκάνα, κατά το οποίο δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC Australia, η «σύγκρουση» αυτή των κυμάτων προκάλεσε μια κάθετη «έκρηξη» νερού ύψους 40 μέτρων, ενώ η δύναμη του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη, που το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε τη στιγμή.

Ο φωτογράφος Allen, που απαθανάτισε το σπάνιο φαινόμενο, δήλωσε ότι η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί θεατές πίστεψαν αρχικά πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, που εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα.