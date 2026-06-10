Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Ένας πρώην πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια ως κυβερνήτης επιβατικών αεροσκαφών χωρίς να διαθέτει την άδεια που απαιτεί η καναδική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη θέση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 59χρονος Τζέφρι Γουόλ φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστά δικαιολογητικά από το 2009, όταν προήχθη σε κυβερνήτη. Στο διάστημα που ακολούθησε πραγματοποίησε περίπου 900 πτήσεις, τόσο εντός Καναδά όσο και στο εξωτερικό.

Ο Γουόλ εργαζόταν στην Air Canada από το 1998. Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια αερομεταφορών (ATPL), η οποία είναι υποχρεωτική για τους κυβερνήτες αεροσκαφών και αποκτάται έπειτα από συγκεκριμένες εξετάσεις και διαδικασίες πιστοποίησης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πέρυσι κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, όταν εντοπίστηκαν ασυμφωνίες στα έγγραφα που είχε καταθέσει ο πιλότος. Ακολούθησε έρευνα της Transport Canada και στη συνέχεια ποινική διερεύνηση από την περιφερειακή αστυνομία του Peel, στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άδεια που παρουσίαζε ήταν πλαστή και στις αρχές Ιουνίου απήγγειλαν σε βάρος του επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων.

«Είναι σαν ένας γιατρός να έχει άδεια γενικού ιατρού αλλά να πραγματοποιεί επεμβάσεις εγκεφάλου», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Νικ Μιλίνοβιτς, επιχειρώντας να περιγράψει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η Air Canada ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε άμεσα τον πιλότο από τα καθήκοντά του μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα και ότι ενημέρωσε η ίδια τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο. Όπως ανέφερε, ο Γουόλ διέθετε κανονική επαγγελματική άδεια πιλότου και συμμετείχε στις ίδιες εκπαιδεύσεις και αξιολογήσεις με τους υπόλοιπους χειριστές της εταιρείας.

Η διαφορά, σύμφωνα με την Air Canada, ήταν ότι δεν κατείχε την ανώτερη πιστοποίηση που απαιτείται από τους κανονισμούς για να υπηρετεί ως κυβερνήτης σε εμπορικές πτήσεις.

Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης προχώρησε σε έλεγχο των φακέλων των πιλότων της και δεν εντόπισε άλλα αντίστοιχα περιστατικά.

Από την πλευρά της αστυνομίας, οι αρχές παραδέχθηκαν ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η υπόθεση παρέμεινε κρυφή επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Peel σημείωσε ότι οι υποθέσεις απάτης συχνά διαρκούν πολλά χρόνια πριν αποκαλυφθούν.

«Όσοι εξαπατούν γίνονται συχνά πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Κάποια στιγμή όμως η πραγματικότητα τους προλαβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 59χρονος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου, όπου θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Με πληροφορίες από BBC