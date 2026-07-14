Πιλότος αεροπορικής εταιρείας έγραψε στον ουρανό «Βαριέμαι» πάνω από τη βορειοδυτική Αγγλία

Ένας πιλότος αεροπορικής εταιρείας εξέφρασε την ανία του γράφοντας στον ουρανό «Βαριέμαι» πάνω από έναν ποταμό στη βορειοδυτική Αγγλία.

Το μήνυμα καταγράφηκε στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ένας ευρηματικός πιλότος

Τα στοιχεία του έδειξαν ότι το αεροσκάφος της Ravenair απογειώθηκε από το Λίβερπουλ στις 11:25 το πρωί του Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού δύο ωρών, πέταξε πάνω από το Wirral, το Cheshire, τη βόρεια Ουαλία και τον ποταμό Dee, πάνω από τον οποίο το μήνυμα ήταν ορατό.

Ο πιλότος αφιέρωσε 20 λεπτά για να γράψει αυτό που ήθελε πάνω από τα νερά μεταξύ Talacre και Greenfield. «Δεν έχω ξαναδεί πιλότο να λέει ότι βαριέται γράφοντάς το στον ουρανό», δήλωσε ο Άαρον Ρέινς, ένας μπλόγκερ που ασχολείται με την παρακολούθηση πτήσεων στο TikTok.

Το μήνυμα στον ουρανό σχηματίστηκε σε υψόμετρο περίπου 335 μέτρων με ταχύτητα λίγο κάτω από τα 100 κόμβους, σύμφωνα με το Flightradar24.

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Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ο πιλότος ήταν εκπαιδευτής πτήσεων, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος είχε αναλάβει τα χειριστήρια του Piper Tomahawk για μια δοκιμαστική πτήση, μετά την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος στο αεροσκάφος.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, υπογράμμισε ότι ο πιλότος δεν θα υποστεί συνέπειες και εξήρε τις ικανότητές του στην πτήση. Μιλώντας στο BBC, δήλωσε: «Νομίζω ότι ο πιλότος απλώς βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μια δοκιμαστική πτήση. Πρέπει να πω, όμως, ότι η πτήση ήταν αρκετά επιδέξια».

Πρόσθεσε: «Δεν έχει μπλέξει, αλλά το περιστατικό μας έφερε μεγάλη δημοσιότητα. Το αεροσκάφος βρίσκεται πλέον ασφαλές πίσω στο υπόστεγο και ο πιλότος έχει ρεπό».

Ο Μπάρετ επιβεβαίωσε ότι η πτήση ήταν απαραίτητη για τη δοκιμή ενός ανταλλακτικού που είχε αντικατασταθεί, ακόμη και αν η διαδρομή δεν είχε εγκριθεί. «Νομίζω ότι το ανταλλακτικό ήταν ένας κύλινδρος που έπρεπε να αντικατασταθεί. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματοποιούμε μια δοκιμαστική πτήση για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει, και όντως ήταν», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian