Πιέσεις στον Μπόρις Τζόνσον να δώσει εξηγήσεις για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού του γραφείου

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων μετά από νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού του γραφείου και τη χρήση δημόσιων κονδυλίων, την ώρα που το όνομά του συνδέεται με μια σειρά εμπορικών συμφωνιών και επιχειρηματικών επαφών ανά τον κόσμο.

Διαρροές από το «Office of Boris Johnson» δείχνουν ότι τρία μέλη του προσωπικού του, που μισθοδοτούνται εν μέρει από το πρόγραμμα Public Duty Costs Allowance (PDCA), φαίνεται να ασχολούνταν με κερδοσκοπικές δραστηριότητες και εμπορικές συνεργασίες του πρώην πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο επίδομα, ύψους 115.000 λιρών ετησίως, θεσπίστηκε για να καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δημόσια καθήκοντα πρώην πρωθυπουργών.

Από την αποχώρησή του τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Τζόνσον έχει λάβει 182.000 λίρες από το PDCA. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Η ιστορία αυτή είναι σκουπίδια. Το PDCA χρησιμοποιήθηκε απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες. Η Guardian θα έπρεπε να μετονομαστεί σε Pravda».

Αποκαλύψεις για διεθνείς συναλλαγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, ο Τζόνσον:

Φέρεται να άσκησε παρασκηνιακές πιέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέρ ιδιωτικού επενδυτικού σχεδίου αξίας δισεκατομμυρίων

Προσέγγισε τον Έλον Μασκ εκ μέρους του Ρώσου ολιγάρχη Ευγένι Λέμπεντεφ, τον οποίο είχε διορίσει μέλος της Βουλής των Λόρδων.

Εξασφάλισε συμβόλαια ύψους άνω των £850.000 με τα GB News και την Associated Newspapers.

Κέρδισε περισσότερα από £5 εκατομμύρια από ομιλίες σε λιγότερο από δύο χρόνια, με αμοιβές που έφταναν τις £259.000 ανά εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η αμοιβή £185.000 για ομιλία το 2024 στην αμερικανική εταιρεία private equity Clearlake Capital, η οποία δύο χρόνια νωρίτερα είχε εμπλακεί στην εξαγορά της Chelsea FC με έγκριση της κυβέρνησης Τζόνσον — γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Πολιτικές αντιδράσεις και έρευνες

Πέντε πρώην πρωθυπουργοί – Τόνι Μπλερ, Γκόρντον Μπράουν, Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι και Λιζ Τρας – έσπευσαν να δηλώσουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες χρήσης του PDCA. Ο Ρίσι Σούνακ δεν κάνει χρήση του επιδόματος. Ο Γκόρντον Μπράουν μάλιστα ζήτησε νέα μέτρα διαφάνειας ώστε οι πρώην ηγέτες να υποχρεούνται να δηλώνουν δημοσίως τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η Επιτροπή Συμβουλευτικών Διορισμών (ACOBA), που εποπτεύει τη δραστηριότητα πρώην υπουργών, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις επαφές και τα εισοδήματα του Τζόνσον από τότε που έφυγε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ζητούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο (NAO) να διεξαγάγει επίσημη έρευνα για πιθανή κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων.

Ο υπουργός Δημόσιων Προτύπων, Νικ Τόμας-Σάιμοντς, τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει σοβαρά ερωτήματα να απαντήσει για τη συμπεριφορά του», ενώ υπενθύμισε πως και κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του. Από την πλευρά της, η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να εργάζεται μετά την αποχώρησή του από την πολιτική: «Οι πολιτικοί πρέπει να μπορούν να κερδίζουν χρήματα όταν αποχωρούν από τα αξιώματά τους».

