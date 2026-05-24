Πεζεσκιάν: «Το Ιράν είναι έτοιμο να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα»

Ο πρόεδρος του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα, πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Την ώρα που αναμένεται πιθανή συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, μιλώντας στο πρακτορείο IRNA, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της περιοχής, κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ ότι αποτελεί τον βασικό παράγοντα έντασης και αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προσοχής γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς η Τεχεράνη διατηρεί απόθεμα άνω των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις βρίσκεται ένα τεχνικό βήμα πριν από το επίπεδο που απαιτείται για στρατιωτική χρήση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν ο εμπλουτισμός προχωρήσει περαιτέρω, η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να επαρκεί θεωρητικά για την κατασκευή έως και 11 πυρηνικών βομβών.

Πεζεσκιάν: Oι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ διεξάγονται με σαφείς κόκκινες γραμμές

Παρά τις επανειλημμένες κατηγορίες της Δύσης και τις ανησυχίες της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, το Ιράν επιμένει εδώ και χρόνια ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Την ίδια στιγμή, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις που θα πλήξουν «την τιμή και την εθνική υπερηφάνεια» του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ διεξάγονται με σαφείς κόκκινες γραμμές.

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.

Ωστόσο, επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Με πληροφορίες από BBC