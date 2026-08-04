Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου

Το Ιράν δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί τα σύνορά της, αλλά δεν επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης του Εθνικού Σχεδίου για την Οικογενειακή Ιατρική και το Σύστημα Παραπομπών, ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί στην εσωτερική της δύναμη και την ενότητά της.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στην οποία ο εχθρός δεν θα μπορεί να τρέφει απληστία, να διεισδύει, να διαλύει και να καταστρέφει αυτή την κοινωνική κοινότητα», ανέφερε, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ιράν: Ακύρωσε τα σχέδια για επίθεση στην Ουκρανία μετά από συγγνώμη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Al Jazeera, στρατιωτικός σύμβουλος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η χώρα ακύρωσε επιχείρηση με στόχο τρεις τοποθεσίες στην Ουκρανία, αφού η ουκρανική κυβέρνηση προσέφερε «συγγνώμη» για την επίθεση της 25ης Ιουλίου εναντίον ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα.

Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τις επιθέσεις πριν η επιχείρηση ακυρωθεί.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση κανενός πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της θαλάσσιας διαδρομής που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οποιοδήποτε εχθρικό πολεμικό πλοίο επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει «παράνομη διαδρομή» θα δεχθεί πλήγμα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera