Πέθανε στα 97 του ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ - Είχε πει το ιστορικό «Huston, we have a problem»

Ο Τζιμ Λόβελ, ο θρυλικός αστροναύτης του Apollo 13 που έμεινε στην ιστορία για τη φράση «Houston, we have a problem», πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Η NASA τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που «μετέτρεψε μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία», όταν η αποστολή του 1970 ματαιώθηκε λόγω έκρηξης στο διαστημόπλοιο, ενώ βρισκόταν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια μακριά από τη Γη.

Η εντυπωσιακή πορεία του στο διάστημα περιλάμβανε και την αποστολή Apollo 8, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε δύο φορές στη Σελήνη - χωρίς ωστόσο να προσεδαφιστεί. Ήταν και ο πρώτος που αντίκρισε την «Ανατολή της Γης», μια εικόνα που άλλαξε την οπτική της ανθρωπότητας για τον πλανήτη.

Η οικογένειά του δήλωσε: «Θα μας λείψει η ακλόνητη αισιοδοξία του, η αίσθηση του χιούμορ του και ο τρόπος που έκανε τον καθένα μας να νιώθει ότι μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο».

Ο Τομ Χανκς, που τον ενσάρκωσε στην ταινία Apollo 13 το 1995, τον χαρακτήρισε «έναν από εκείνους που τολμούν, που ονειρεύονται και που οδηγούν τους άλλους σε μέρη που μόνοι μας δεν θα πηγαίναμε».

Τζιμ Λόβελ: Από έφηβος «κατασκευαστής πυραύλων» σε ήρωα της NASA

Γεννημένος το 1928, ο Λόβελ έδειξε από μικρός πάθος για την αεροναυπηγική και την πυραυλική τεχνολογία. Στα 16 του κατασκεύασε τον πρώτο του πύραυλο, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και σπούδασε στη Ναυτική Ακαδημία, όπου εξειδικεύτηκε στους κινητήρες υγρών καυσίμων.

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες ένταξης, το 1962 έγινε μέλος της επίλεκτης ομάδας «New Nine» της NASA, μαζί με αστροναύτες όπως ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Τζον Γιανγκ.

Τον Απρίλιο του 1970, ως κυβερνήτης του Apollo 13, ο Λόβελ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή βλάβη: μια έκρηξη στις δεξαμενές οξυγόνου κατέστησε αδύνατη την προσεδάφιση στη Σελήνη. Η φράση «Houston, we have a problem» σήμανε την αρχή ενός αγώνα επιβίωσης που κράτησε τέσσερις ημέρες.

Με ψυχραιμία και επινοητικότητα, ο Λόβελ και το πλήρωμά του χρησιμοποίησαν τη σεληνιακή άκατο ως «σωσίβια λέμβο» και κατάφεραν να επιστρέψουν σώοι, καθηλώνοντας δισεκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

O Λόβελ αποσύρθηκε από το Ναυτικό το 1973 με τον βαθμό του Captain και ακολούθησε ήρεμη ζωή, γράφοντας το βιβλίο Lost Moon που αποτέλεσε τη βάση για την ταινία Apollo 13. Παρέμεινε δραστήριος ως ομιλητής και υποστηρικτής επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, διατηρώντας μέχρι τέλους την ταπεινότητα και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζαν.

Με πληροφορίες από BBC