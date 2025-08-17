Πέθανε στα 88 του ο κασκαντέρ που καιγόταν στο εξώφυλλο των Pink Floyd

Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο Χολιγουντιανός κασκαντέρ που έγινε διάσημος καθώς τυλίχθηκε στις φλόγες για το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ Wish You Were Here των Pink Floyd, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Σύμφωνα με διαδικτυακή αγγελία θανάτου, ο Ρόντελ πέθανε στις 12 Αυγούστου σε οίκο φροντίδας στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της μακράς του πορείας, συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων Lethal Weapon, Thelma and Louise και Star Trek: First Contact.

Γεννημένος το 1937 στην Καλιφόρνια, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ως έφηβος, στην ταινία Ma and Pa Kettle at the Fair. Το ντεμπούτο του ως κασκαντέρ ήρθε στη σειρά Soldiers of Fortune (1955-1957).

Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και το ’90, εργάστηκε σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές όπως Charlie’s Angels, Dynasty και Baywatch, ενώ συμμετείχε και σε εμβληματικές ταινίες όπως Spartacus, Diamonds Are Forever και The Karate Kid.

Μία από τις πιο γνωστές του στιγμές ήταν στο Kings of the Sun (1963), όπου πηδούσε από έναν φλεγόμενο στύλο που κατέρρεε. Εντυπωσιακές ήταν επίσης οι σκηνές φωτιάς στις ταινίες Shenandoah (1965), Blazing Saddles (1974) και The Towering Inferno (1974).

Αργότερα εργάστηκε ως συντονιστής κασκαντέρ σε ταινίες όπως Batman and Robin και The Mighty Ducks.

Παρότι το όνομά του μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, η εικόνα του έγινε παγκόσμια αναγνωρίσιμη: το 1975, ο Ρόντελ τυλίχθηκε στις φλόγες για το εξώφυλλο του άλμπουμ Wish You Were Here, ανταλλάσσοντας χειραψία με τον συνάδελφό του Ντάνι Ρότζερς.

Ο φωτογράφος Όμπρεϊ Πάουελ είχε αποκαλύψει το 2020 στη Guardian ότι ο Ρόντελ ήταν διστακτικός, θεωρώντας το εγχείρημα πιο επικίνδυνο από τις συνηθισμένες κινηματογραφικές σκηνές. Παρά την προστατευτική στολή, τη μάσκα και το ειδικό τζελ, στο 15ο γύρισμα ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και η φωτιά έκαψε το φρύδι και μέρος του μουστακιού του. «Ο Ρόνι το πήρε με απίστευτη αξιοπρέπεια, θεωρώντας το απλώς μέρος της δουλειάς», είχε δηλώσει ο Πάουελ.

Το 1970 υπήρξε ένας από τους τρεις ιδρυτές της εταιρείας Stunts Unlimited στην Καλιφόρνια, που έθεσε νέα πρότυπα στον χώρο των κασκαντέρ. «Ο Ρόνι ήταν σε μια κατηγορία μόνος του, ένας γενναιόδωρος μέντορας που έθεσε τον πήχη για όλους τους επόμενους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Δεν ήταν απλώς θρύλος· ήταν θρυλικός».

Αν και αποσύρθηκε το 2001, επέστρεψε για μια τελευταία συμμετοχή στο Matrix Reloaded (2003), σε μια περίπλοκη σκηνή καταδίωξης με αυτοκίνητα. Το 2004 τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στα Taurus World Stunt Awards.

Ο Ρόντελ προερχόταν από οικογένεια με κινηματογραφική παράδοση: ο πατέρας του, Ρόναλντ Ρ. Ρόντελ, ήταν ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες (1956). Οι δύο γιοι του ακολούθησαν επίσης τον χώρο των κασκαντέρ· ο ένας, ο Ριντ, έχασε τη ζωή του το 1985 σε ατύχημα με ελικόπτερο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τη σειρά Airwolf.

Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μέρι, και τον γιο του, Ρόναλντ.

Με πληροφορίες από BBC