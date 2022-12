Πέθανε στα 58 του χρόνια ο ηθοποιός Ronan Vibert

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο ηθοποιός Ronan Vibert.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η μάνατζέρ του, Sharon Vitro, στο The Hollywood Reporter. Όπως είπε ο διάσημος ηθοποιός πέθανε σε νοσοκομείο στη Φλόριντα την Πέμπτη (22 Δεκεμβρίου), μετά από «σύντομη ασθένεια», χωρίς ωστόσο να διευκρινίστηκε ακριβώς από τι ασθένεια έπασχε.

Με καταγωγή από το Cambridgeshire και γιος δύο καλλιτεχνών, των Dilys και David Vibert, ο ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πρωταγωνιστώντας ως Jim Watkins στο On The Black Hill το 1987, δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή του από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο.

Ο Vibert πέρασε μεγάλο μέρος της επόμενης δεκαετίας μεταπηδώντας από τηλεοπτική σε τηλεοπτική σειρά. Εμφανίστηκε σε διάφορες μεταξύ των οποίων οι Birds Of A Feather, Jeeves And Wooster, Lovejoy και Tales From The Crypt.

Η πρώτη του παραγωγή στο Χόλιγουντ ήταν το Tale Of The Mummy του 1998, στο οποίο έπαιξε το ρόλο του Young. Οι επόμενοι ρόλοι στη μεγάλη οθόνη περιελάμβαναν τη δεύτερη ταινία Lara Croft: Tomb Raider, The Cradle Of Life (2003), καθώς και το The Last Seven (2010) και Dracula Untold (2014).

Οι τελευταίοι του ρόλοι ήταν τα The Snowman και 6 Days, και οι δύο ταινίες θρίλερ που κυκλοφόρησαν το 2017.

Εκτός οθόνης, ο Vibert έπαιζε σε θεατρικές παραγωγές για τους The Bush, Hampstead Theatre, The Gate και το Manchester Royal Exchange, μεταξύ άλλων ενώ υπήρξε και ραδιοφωνικός ηθοποιός.

Με πληροφορίες του NME