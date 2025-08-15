Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η μητέρα του Τζεφ Μπέζος, μία από τις πρώτες επενδύτριες στην Amazon

Η Τζάκι Μπέζος, μητέρα του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και μία από τους πρώτες επενδύτριες της εταιρείας, πέθανε την Πέμπτη στο Μαϊάμι σε ηλικία 78 ετών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέζος αποκάλυψε ότι η μητέρα του έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια σπάνια μορφή νευροεκφυλιστικής νόσου.

Το 1995, η Τζάκι και ο σύζυγός της επένδυσαν περίπου 245.000 δολάρια στην Amazon, που τότε ήταν ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 2,5 τρισ. δολάρια.

Η ζωή της Τζάκι Μπέζος: Από την εφηβική εγκυμοσύνη, στην Amazon

Η Τζάκι Μπέζος γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 29 Δεκεμβρίου 1946 και μεγάλωσε στο Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού, όπου απέκτησε τον Τζεφ σε ηλικία 17 ετών. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος σε ομιλία του στο Κογκρέσο, η εγκυμοσύνη της προκάλεσε αντιδράσεις και το σχολείο της προσπάθησε να την αποβάλει, αλλά ο πατέρας της διαπραγματεύτηκε να της επιτραπεί να ολοκληρώσει τη φοίτησή της. Δεν της επέτρεψαν όμως να παραλάβει το απολυτήριό της στη σκηνή.

Στη συνέχεια παρακολούθησε νυχτερινά μαθήματα και εργάστηκε σε τράπεζα, παίρνοντας μαζί της τον μικρό Τζεφ στις αίθουσες. Εκεί γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, Μιγκέλ Μπέζος, Κουβανό μετανάστη, με τον οποίο παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο παιδιά, την Κριστίνα και τον Μαρκ. Ο Μιγκέλ υιοθέτησε τον Τζεφ και το ζευγάρι έμεινε μαζί σχεδόν 60 χρόνια.

Στα 45 της επέστρεψε στις σπουδές, παίρνοντας πτυχίο ψυχολογίας από το πανεπιστήμιο Saint Elizabeth στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το 2000, η Τζάκι και ο Μιγκέλ ίδρυσαν το Ίδρυμα Bezos Family Foundation που προσφέρει επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ίδια παρέμεινε πρόεδρος του οργανισμού μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι αφήνει πίσω τον σύζυγό της, τα τρία παιδιά της, έντεκα εγγόνια και ένα δισέγγονο.

Με πληροφορίες από New York Times