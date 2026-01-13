Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο δημιουργός του κόμικ «Dilbert», Σκοτ Άνταμς

Ο Σκοτ Άνταμς (Scott Adams), ο σκιτσογράφος που δημιούργησε το εμβληματικό κόμικ Dilbert, πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του, Shelly Miles, σε livestream της εκπομπής Real Coffee with Scott Adams.

Ο Άνταμς είχε αποκαλύψει τον Μάιο του 2025 ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη σε προχωρημένο στάδιο, με μεταστάσεις στα οστά. Στις αρχές του 2026 είχε δηλώσει ότι οι πιθανότητες ανάρρωσης ήταν «ουσιαστικά μηδαμινές», αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει την αίσθηση στα πόδια του.

Το Dilbert, που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1989, έγινε σύμβολο της εταιρικής ζωής και της παθητικής αντίστασης των υπαλλήλων απέναντι στο κακό μάνατζμεντ και τη γραφειοκρατία. Τη δεκαετία του 1990 γνώρισε τεράστια επιτυχία, καθώς δημοσιεύτηκε σε περισσότερες από 1.000 εφημερίδες, σε 32 χώρες, ενώ γράφτηκαν βιβλία, και γυρίστηκε τηλεοπτική σειρά.

Σκοτ Άνταμς: Τα ρατσιστικά σχόλια του 2023

Ο Άνταμς είχε εγκαταλείψει τη δουλειά του σε μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών το 1995 για να αφοσιωθεί πλήρως στο κόμικ, δηλώνοντας ότι δεν είχε πρόβλημα με τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά «με τους ανίκανους ανθρώπους που καταλήγουν στη διοίκηση».

Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του κατέρρευσε το 2023, όταν σε διαδικτυακή εκπομπή του προχώρησε σε ρατσιστικά σχόλια κατά των Αφροαμερικάνων. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις και οδήγησαν δεκάδες εφημερίδες και τον διανομέα του κόμικ να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του. Το Dilbert αποσύρθηκε από τη μαζική κυκλοφορία, αν και ο Άνταμς συνέχισε να το δημοσιεύει διαδικτυακά.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Άνταμς είχε ενταχθεί ενεργά στον πολιτικό σχολιασμό, είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ και είχε εκφράσει ακραίες απόψεις για την πανδημία και ιστορικά γεγονότα, προκαλώντας νέους κύκλους αντιδράσεων.

Με πληροφορίες από The People