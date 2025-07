Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο Ρόμπι Πάρντλο των City High

Ο Ρόμπι Πάρντλο, τραγουδιστής και συνιδρυτής του R&B συγκροτήματος City High, πέθανε σε ηλικία 46 ετών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 17 Ιουλίου στο Γουίλινγκμπορο του Νιου Τζέρσεϊ, περιστοιχισμένος από συγγενείς και φίλους. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ αναμένεται ανακοίνωση για την κηδεία του.

Ο Πάρντλο γνώρισε διεθνή επιτυχία ως μέλος των City High, του τρίο που ίδρυσε το 1999 μαζί με την Κλοντέτ Ορτίζ και τον Ράιαν Τόμπι. Το συγκρότημα υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Booga Basement του Γουάικλεφ Ζαν και το 2001 κυκλοφόρησε το πρώτο του και μοναδικό άλμπουμ. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν τα singles "What Would You Do?" και "Caramel", με τη συμμετοχή της ράπερ Eve.

Το 2002, οι City High ήταν υποψήφιοι για Grammy στην κατηγορία "Καλύτερη R&B Ερμηνεία από Δίδυμο ή Συγκρότημα", όμως διαλύθηκαν το 2003. Ο Πάρντλο διατηρούσε σχέση με την Ορτίζ κατά τη διάρκεια του λυκείου, ενώ εκείνη αργότερα παντρεύτηκε τον Τόμπι και ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 2007.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Πάρντλο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού. Το 2010 εμφανίστηκε στην εκπομπή Intervention του καναλιού A&E, όπου μίλησε ανοιχτά για τον εθισμό του και το πώς επηρεάστηκε από τις προσωπικές του απώλειες και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Η Ορτίζ είχε αρνηθεί ότι η νέα της σχέση ήταν η αιτία της εξάρτησης του πρώην συντρόφου της.

Μετά τους City High, ο Πάρντλο ίδρυσε νέο R&B συγκρότημα με τίτλο First Take, συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της μουσικής, όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον και η Λιλ Κιμ.

Ο Ρόμπι Πάρντλο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ανίκα και τα δύο τους παιδιά.