Πέθανε σε ηλικία 42 ετών η Κάθριν Ελίζαμπεθ Σορτ, κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ

Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή η Κάθριν Ελίζαμπεθ Σορτ, κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, όπως επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο», αναφέρεται στη δήλωση που δόθηκε στο περιοδικό People.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου υπήρξε κλήση από κατοικία στο Χόλιγουντ Χιλς για γυναίκα περίπου 41 ετών. Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι η κλήση αφορούσε πιθανή αυτοκτονία. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ.

Κάθριν Σορτ: Ποια ήταν

Η Κάθριν ήταν υιοθετημένη κόρη του Μάρτιν Σορτ και της συζύγου του επί 30 χρόνια, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε το 2010 από καρκίνο των ωοθηκών. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μέσω υιοθεσίας άλλα δύο παιδιά, τον Όλιβερ Πάτρικ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ, 36 ετών.

Επαγγελματικά, η Κάθριν εργαζόταν ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός σε ιδιωτικό ιατρείο, ενώ απασχολούνταν και μερικώς στην κλινική Amae Health, παρέχοντας υποστήριξη στην κοινότητα, ομάδες οικογενειακής ενδυνάμωσης, peer support και ψυχοθεραπεία.

Το 2006 απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας και Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Παρότι διατηρούσε χαμηλό δημόσιο προφίλ, είχε συνοδεύσει κατά καιρούς τον πατέρα της σε εκδηλώσεις, όπως στο afterparty της παράστασης The Producers το 2003 και στο Vanity Fair Oscar Party το 2011.

Η οικογένεια δεν έχει προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Με πληροφορίες από People