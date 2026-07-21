Πέθανε σε ηλικία 18 ετών η ηθοποιός Kaylee Hottle: Ήταν η Jia στα «Godzilla vs. Kong»

Η νεαρή ηθοποιός Kaylee Hottle, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» και «Godzilla x Kong: The New Empire», πέθανε σε ηλικία 18 ετών.

Το περιοδικό People, επικαλούμενο δημοσίευμα του TMZ, μετέδωσε ότι ο πατέρας της ηθοποιού, Joshua Hottle, επιβεβαίωσε πως η Kaylee έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο Μέριλαντ το πρωί της Τρίτης.

Αργότερα, ο ίδιος εξήγησε, χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα, τις συνθήκες του θανάτου της κόρης του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Joshua ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η Kaylee ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο το πρωί της 21ης Ιουλίου και ότι υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι ταξίδευε αεροπορικώς από το Τέξας στο Μέριλαντ, προκειμένου να παραλάβει τη σορό της κόρης του.

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Η Kaylee και οι δύο γονείς της ήταν κωφοί, ενώ τέσσερις γενιές της οικογένειας του Joshua ανήκουν στην κοινότητα των Κωφών, σύμφωνα με την εφημερίδα The Houston Chronicle. Η νεαρή ηθοποιός φοιτούσε στο Texas School for the Deaf, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στις 21 Ιουλίου.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτες του TSD, η Kaylee Hottle, έχασε τραγικά τη ζωή της χθες σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», ανέφερε το σχολείο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η Kaylee συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Godzilla vs. Kong» (2021) μαζί με τους Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González και Rebecca Hall. Υποδύθηκε τη Jia, τη θετή κόρη της Δρ. Ilene Andrews, την οποία ενσαρκώνει η Rebecca Hall, αφού η τελευταία τη βρίσκει στο Skull Island. Η Hall, ο Brian Tyree Henry και η Kaylee επέστρεψαν στους ίδιους ρόλους και στην ταινία «Godzilla x Kong: The New Empire» (2024).

Με πληροφορίες από το People