Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, κεντρικό πρόσωπο της δυναστείας Ανιέλι

Η Μαρία Σόλε Ανιέλι, μέλος της οικογένειας Ανιέλι που συνδέθηκε ιστορικά με τη FIAT και τον ευρύτερο βιομηχανικό όμιλο της οικογένειας, πέθανε στην περιοχή Τόρε ιν Πιέτρα, κοντά στη Ρώμη. Είχε σημαντική συμμετοχή στις οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στη δημόσια ζωή είχε παρουσία ήδη από τη δεκαετία του 1960. Διετέλεσε δήμαρχος στο Καμπέλο σουλ Κλιτούννο, στην Ούμπρια, από το 1960 έως το 1970, σε μια περίοδο που η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ήταν περιορισμένη στην Ιταλία. Σύμφωνα με το Euronews, εξελέγη χωρίς να προηγηθεί οργανωμένη προεκλογική εκστρατεία και παρέμεινε ενεργή σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικής δράσης και μετά τη θητεία της.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, η Ανιέλι θεωρείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στο οικογενειακό σχήμα συμμετοχών μέσω της Giovanni Agnelli B.V., της ολλανδικής εταιρείας-οχήματος που στηρίζει τον έλεγχο της Exor. Η συμμετοχή του κλάδου της οικογένειάς της εκτιμάται μεταξύ 11,2% και 12,3%, στοιχείο που την κατέτασσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεύτερη σε επιρροή μετά τον Τζον Έλκαν.

Η θέση αυτή της έδινε, όπως σημειώνεται, σημαντικό βάρος στις στρατηγικές επιλογές του ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται συμμετοχές όπως η Stellantis, η Ferrari και η Γιουβέντους.

Η διαχείριση των συμφερόντων και η εκπροσώπηση της οικογένειας στα εταιρικά όργανα περνά πλέον στον γιο της, Εντοάρντο Τεοντοράνι Φάμπρι.

Στην αυτοδιοικητική της θητεία στην Ούμπρια, η δημοτική αρχή εστίασε σε έργα εκσυγχρονισμού, με παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και βασικές υπηρεσίες, όπως σχολικές υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία του φυσικού τοπίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διατήρηση της περιοχής Fonti del Clitunno.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στον χώρο της ιππασίας στην Ιταλία, ως εκτροφέας και υπεύθυνη στάβλων, σε μια περίοδο που η χώρα είχε έντονη διεθνή παρουσία στο άθλημα. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά και στην επιτυχία της ιταλικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, όπου άλογο με το όνομα Woodland κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο.

Με πληροφορίες από Euronews