Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ, της «χρυσής γενιάς» του Χόλιγουντ

Σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή η βετεράνος ηθοποιός και μέλος της «χρυσής γενιάς» του Χόλιγουντ, Τζουν Λόκχαρτ (June Lockhart), η οποία μεταξύ άλλων είχε παίξει τη μητέρα στη θρυλική ταινία «Λάσι».

Η Τζουν Λόκχαρτ απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη (23/1) στις 09:20 μ.μ. τοπική ώρα στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπως αναφέρουν σχετικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αιτία θανάτου της Λόκχαρτ ήταν τα φυσικά αίτια. Η κόρη της, Τζουν Ελίζαμπεθ, και η εγγονή της, Κριστιάνα, ήταν δίπλα της όταν πέθανε, μεταδίδουν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ.

Τζουν Λόκχαρτ: Ποια ήταν

Η κηδεία της Λόκχαρτ θα είναι ιδιωτική, αναφέρουν μέλη του περιβάλλοντός της. Αντί για λουλούδια, η οικογένειά της ζητά να γίνουν δωρεές στο The Actors Fund, την ProPublica και την International Hearing Dog, Inc.

Η Τζουν Λόκχαρτ είχε διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στον κινηματογράφο όσο και την τηλεόραση. Οι ταινίες της περιλάμβαναν τα «A Christmas Carol», «Meet Me in St. Louis» και «She-Wolf of London». Στην τηλεόραση, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Λάσι», με την ιστορία του σκωτσέζικου κόλεϊ και «Lost in Space».

Ήταν ένα από τα τελευταία εν ζωή αστέρια της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ. Η Λόκχαρτ γεννήθηκε το 1925 στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο γονείς της, ο Τζιν και η Κάθλιν, ήταν επίσης ηθοποιοί.

Έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο σε ηλικία μόλις 8 ετών σε μια παραγωγή του Πίτερ Ίμπετσον στη Μητροπολιτική Όπερα. Ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος ήρθε στο έργο «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του 1938, όπου υποδύθηκε την κόρη του Μπομπ Κράτσιτ, τον οποίο υποδύθηκε ο πατέρας της, με τη μητέρα της ως σύζυγό του.

«Οι γονείς μου ήταν υπέροχοι ως ηθοποιοί, και ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω πώς γυριζόταν μια ταινία» είχε πει η Λόκχαρτ στην εφημερίδα Ames Tribune το 2014. «Μου άρεσαν πολύ τα βικτωριανά κοστούμια».

Η Λόκχαρτ, στην αρχή της πορείας της, είχε παίξει στις εξής ταινίες: «Όλα αυτά», «Ο παράδεισος», «Ο Άνταμ είχε τέσσερις γιους», «Λοχία Γιορκ» και «Η λύκαινα του Λονδίνου». Το 1944, εμφανίστηκε σε μια άλλη χριστουγεννιάτικη ταινία, «Συνάντησέ με στο Σεντ Λούις», προτού κάνει τη μετάβαση στη «μικρή οθόνη», όπου έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως μητέρα του Τίμι, του παιδιού που είχε ως κατοικίδιο τη Λάσι.

Με πληροφορίες από People