Πέθανε ο τραγουδιστής του «Soul Man», Σαμ Μουρ

Ο Σαμ Μουρ, ο τραγουδιστής της σόουλ και ήμισυ του ντουέτου Sam & Dave, πέθανε σε ηλικία 89 ετών μετά από χειρουργικές επιπλοκές.

Ο Σαμ Μουρ που ήταν γνωστός για τις επιτυχίες της εποχής όπως το Soul Man και το Hold On, I’m Comin’ – πέθανε το πρωί της Παρασκευής στο Coral Gables της Φλόριντα, λόγω επιπλοκών κατά την ανάρρωσή του από χειρουργική επέμβαση.

Ο Μουρ, ο οποίος επηρέασε μουσικούς όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Αλ Γκριν και Μπρους Σπρίνγκστιν, εισήχθη μαζί με τον Ντέιβ Πράτερ στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992.

Στο Memphis, στο Tennessee Stax Records, Μουρ και Πράτερ ήταν δεύτεροι, πίσω μόνο αποό τον Otis Redding. Μετέτρεψαν το «κάλεσμα και απόκριση» της γκόσπελ μουσικής σε ένα ξέφρενο σκηνικό σόου και ηχογράφησαν μερικές από τις πιο ανθεκτικές επιτυχίες της σόουλ μουσικής, οι οποίες περιελάμβαναν επίσης τις You Don't Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby και I Thank You.

Όπως πολλά soul acts της εποχής τους, οι Sam & Dave ξεθώριασαν μετά τη δεκαετία του 1960. Αλλά το Soul Man ξαναμπήκε στα charts στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν οι Blues Brothers, John Belushi και Dan Aykroyd, το ηχογράφησαν με πολλούς από τους ίδιους μουσικούς. Ο Μουρ είχε ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με την επιτυχία που συνδέθηκε με τα αστέρια του Saturday Night Live, θυμούμενος πώς οι νέοι πίστευαν ότι προερχόταν από τους Blues Brothers.

Ο Μουρ έγραψε το τραγούδι Dole Man, σύμφωνα με το πρότυπο του Soul Man, για την προεδρική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού Μπομπ Ντολ το 1996. Το 2017, ήταν από τους λίγους διασκεδαστές που έπαιξαν για τις εναρκτήριες εορταστικές εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οκτώ χρόνια νωρίτερα, ο Μουρ είχε εκφράσει αντιρρήσεις, όταν η εκστρατεία του Δημοκρατικού υποψηφίου για την προεδρία Μπαράκ Ομπάμα χρησιμοποίησε το τραγούδι Hold On, I’m Comin.

Ο Μουρ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1935 στο Μαϊάμι και ξεκίνησε να τραγουδά στην εκκλησία.

Μαζί με τον Πράτερ έπαιξαν σε σόουλ και R&B κλαμπ τη δεκαετία του 1950, αλλά συναντήθηκαν μέχρι το 1961 στο Μαϊάμι. Το 1965, αφού υπέγραψε με την Atlantic Records, ο παραγωγός Jerry Wexler τους έστειλε στη θυγατρική Stax της δισκογραφικής στο Μέμφις.

Ο Μουρ και ο Πράτερ μάλωναν συχνά και ο Μουρ είπε στο AP το 2006 ότι τα ναρκωτικά, τα οποία εγκατέλειψε το 1981, έπαιξαν ρόλο στα προβλήματα του συγκροτήματος και αργότερα έκανε τα στελέχη της ψυχαγωγίας να διστάζουν να του δώσουν μια νέα αρχή. Το δίδυμο χώρισε οριστικά το 1970 και κανένας από τους δύο δεν είχε άλλη μεγάλη επιτυχία.

Ο Σαμ Μουρ παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Τζόις, το 1982, και αυτή τον βοήθησε να λάβει θεραπεία για τον εθισμό του. Ο Μουρ συνέχισε να ηχογραφεί και να τραγουδά. Ήταν συχνός ερμηνευτής στο Kennedy Center Honors και έπαιζε για προέδρους, συμπεριλαμβανομένου του Ομπάμα.

Ο Μουρ είχε μία κόρη και δύο εγγόνια.

Με πληροφορίες από Guardian