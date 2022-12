Πέθανε ο Terry Hall, τραγουδιστής του συγκροτήματος The Specials

O Terry Hall, τραγουδιστής του αγγλικού συγκροτήματος The Specials, πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Hall κοινοποιήθηκε στους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πως κατέληξε ύστερα από «σύντομη ασθένεια».

Τα μέλη του συγκροτήματος κάνουν λόγο για έναν «όμορφο φίλο, αδελφό και έναν από τους πιο λαμπρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει ποτέ αυτή η χώρα». Συμπλήρωναν, δε, πως «η μουσική του και οι ερμηνείες του συμπυκνώνουν την ίδια την ουσία της ζωής (...) τη χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την αγάπη».

Ξεκινώντας το 1977 από το Κόβεντρι της Αγγλίας, οι Specials γνώρισαν επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80.

Η αρχική σύνθεση των μελών περιελάμβανε τον Hall, ο οποίος αντικατέστησε τον τραγουδιστή Tim Strickland λίγο μετά τον σχηματισμό των Specials, μαζί με τους Jerry Dammers, Roddy "Radiation" Byers, Neville Staple, John Bradbury, Dick Cuthell και Rico Rodriguez.

Οι Specials είναι γνωστοί για τραγούδια όπως τα "Gangsters" και "Ghost Town", το τελευταίο από τα οποία παρέμεινε στο Νο. 1 για τρεις εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1981, και ήταν 10 εβδομάδες στο Top 40.

Το συγκρότημα σχολίαζε συχνά την πολιτική και την κοινωνική μεταρρύθμιση στην Αγγλία κι όχι μόνο. «Πριν από 40 χρόνια οι Specials ενσάρκωσαν την κατάσταση του έθνους - επτά φωνές ως μία από μια τυπικά αποστεωμένη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Hall δημιούργησε επίσης τα συγκροτήματα Fun Boy Three το 1981 και The Colourfield το 1984 - γνωστά για το τραγούδι "Thinking of You" - πριν αρχίσει σόλο καριέρα.

Τελικά, ανασυγκρότησε τους The Specials για μια περιοδεία και νέα μουσική το 2008 -το συγκρότημα είχε επανενωθεί και μια φορά στο παρελθόν, τη δεκαετία του '90, αλλά ο Hall δεν συμμετείχε.

Η πιο πρόσφατη σύνθεση των Specials περιελάμβανε τους Lynval Golding, Horace Panter, John Bradbury, Neville Staple, Roddy Byers και Nikolaj Torp Larsen.

Με πληροφορίες από CNN