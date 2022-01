Πέθανε ο Ted Gardner, συνιδρυτής του θρυλικού μουσικού φεστιβάλ Lollapalooza

Ο Ted Gardner, μάνατζερ καλλιτεχνών και συνιδρυτής του εμβληματικού φεστιβάλ Lollapalooza, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο frontman των The Brian Jonestown Massacre, Anton Newcombe, με ανάρτησή του πριν λίγες ημέρες στο twitter.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία αιτία θανάτου ενώ όπως ανέφερε ο Newcombe, ο Gardner ήταν «περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια» όταν πέθανε.

Ο Gardner ήταν μάνατζερ των The Brian Jonestown Massacre από το 2004, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με ιστορικές μπάντες όπως οι Tool, The Verve, Queens Of The Stone Age, Rival Schools και Colin Hay.

Ο Gardner ξεκίνησε την ιστορική του καριέρα στη μουσική το 1977, όταν, μαζί με τους συνιδρυτές της Mushroom Records, Michael Gudinski και Ray Evans, πρωτοστάτησε στις επιχειρήσεις στο χώρο του Bottom Line στη Μελβούρνη.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Gardner μετακόμισε βόρεια και εργάστηκε στο Sydney's Nucleus Agency. Εκεί, βοήθησε να ξεκινήσει η καριέρα των θρύλων του new wave Men At Work, βοηθώντας στην προώθηση του ντεμπούτου τους το 1981 «Business As Usual».

Ένα χρόνο μετά την επιτυχία του γκρουπ στις ΗΠΑ το '82, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράφοντας ως διευθυντής παραγωγής του Frank Zappa το 1984.

Σύντομα έγινε βασικός παράγοντας της αμερικανικής σκηνής, έχοντας αναλάβει συγκροτήματα όπως οι Echo & The Bunnymen, Crowded House, New Order και Jane's Addiction.

Το 1989 οι Jane's Addiction έκαναν τον Gardner μάνατζερ αποκλειστικής συνεργασίας και το 1991, αυτός, τα μέλη του συγκροτήματος Perry Farrell και Stephen Perkins, μαζί με τους Don Muller και Marc Geiger, ξεκίνησαν το ιστορικό πλέον φεστιβάλ Lollapalooza.

Το Lollapalooza συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυαναμενόμενα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο, και παρόλο που η κύρια εκδήλωσή του εξακολουθεί να κυριαρχεί στο Grant Park του Σικάγο, το φεστιβάλ φιλοξενείται πλέον σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών η Χιλή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία.

Ο Gardner επέστρεψε στην Αυστραλία το 2007, ιδρύοντας την εταιρεία παραγωγής Cross Section.

Με πληροφορίες του NME