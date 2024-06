Πέθανε ο σταρ του ράγκμπι και ακτιβιστής Ρομπ Μπάροου- Έπασχε από τη νόσο κινητικού νευρώνα

Ο πρώην σταρ του ράγκμπι Ρομπ Μπάροου, του οποίου η εκστρατεία του για τη νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) από την οποία έπασχε συγκίνησε τους Βρετανούς, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη, πέθανε σε ηλικία 41 ετών, όπως ανακοίνωσε η πρώην ομάδα του, Leeds Rhinos.

Η νόσος του κινητικού νευρώνα (γνωστή και ως αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση) είναι μια προοδευτική, εκφυλιστική ασθένεια που προσβάλει τα κινητικά νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό. Οι αιτίες της νόσου παραμένουν άγνωστες στις περισσότερες περιπτώσεις.

Μαζί με τη σύζυγό του, Λίντσεϊ, και τον φίλο και πρώην συμπαίκτη του Κέβιν Σίνφιλντ, ο Μπάροου συγκέντρωσε σχεδόν 25,5 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της MND, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 7,6 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του Rob Burrow Centre for MND στο Λιντς της βόρειας Αγγλίας, το οποίο θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε όσους ζουν με την εκφυλιστική νόσο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία για την MND, η οποία προκαλεί αποδυνάμωση των μυών, επηρεάζοντας την ικανότητα του ατόμου να περπατάει, να μιλάει, να τρώει, να πίνει και να αναπνέει.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος απένειμε στους Μπάροου και Σίνφιλτ την τιμητική διάκρισης (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) τον Ιανουάριο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για «έναν θρύλο του ράγκμπι », στο X.

«Ο Ρομπ Μπάροου είχε μια τεράστια καρδιά. Μας δίδαξε ότι σε έναν κόσμο γεμάτο αντιξοότητες, πρέπει να τολμήσουμε να ονειρευτούμε». Η Κέιτ και εγώ στέλνουμε την αγάπη μας στη Λίντσεϊ, τον Τζάκσον, τη Μάγια και τη Μέισι (σ.σ. τα τρία παιδιά του» , είπε.

Μετά τη διάγνωση της νόσου MND το 2019, όταν του έδιναν δύο χρόνια ζωής, ο Μπάροου έγινε γνωστός και εκτός της κοινότητας του ράγκμπι, καθώς ο ίδιος και η οικογένειά του αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την ασθένειά του, να δείξουν τις επιπτώσεις της και να συγκεντρώσουν χρήματα και ευαισθητοποίηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ και ο Κίρ Στάρμερ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος εξέφρασαν επίσης τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπάροου.

Ο Σούνακ περιέγραψε τον Burrow ως «έμπνευση για όλους όσους τον συνάντησαν ή άκουσαν την απίστευτη ιστορία του», προσθέτοντας ότι «αφήνει πίσω του μια σημαντική κληρονομιά».

Ο Στάρμερ έγραψε στο Χ ότι «ο Ρομπ αφήνει πίσω του μια απίστευτη κληρονομιά στο έργο του για την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των ατόμων με νόσο του κινητικού νευρώνα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του αυτές τις ώρες».

Με πληροφορίες από CNN, BBC