Πέθανε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς», Χιου Χάντσον

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο Βρετανός σκηνοθέτης Χιου Χάντσον, ο οποίος έγινε διάσημος με το βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα «Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire).

O Χάντσον άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο 86χρονος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μαριάμ Νταμπό, η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «The Living Daylights».

Προτού ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, ο Χάντσον σκηνοθετούσε τηλεοπτικές διαφημίσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, θρυλικό οδηγό αγώνων της Φόρμουλα 1.

Οι «Δρόμοι της Φωτιάς», η ιστορία των Βρετανών δρομέων που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924, σάρωσε τα Όσκαρ το 1981 – μεταξύ αυτών το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το βραβείο Καλύτερης Μουσικής, την οποία έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Άλλες ταινίες του ήταν το «My Life So Far» (1999) και το «I Dreamed of Africa» (2000). Εργάστηκε επίσης στη θεατρική διασκευή του «Chariots of Fire» και σκηνοθέτησε μια εκδοχή της όπερας «The Crucible».

Η τελευταία του δουλειά ήταν η συνυπογραφή του σεναρίου για την περιπέτεια «The Tiger's Nest» του 2022.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ, Reuters