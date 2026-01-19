Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο σε ηλικία 93 ετών

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε τη Δευτέρα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Ο σχεδιαστής μόδας ήταν 93 ετών.

Η σορός του θα εκτίθεται στο PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη και την Πέμπτη, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11:00 π.μ.

Η ζωή του Βαλεντίνο

Ο Βαλεντίνο γεννήθηκε στη Βογκέρα, στην ιταλική επαρχία της Παβία, στις 11 Μαΐου 1932. Η μητέρα του τον ονόμασε έτσι προς τιμήν του κινηματογραφικού είδωλου Ρούντολφ Βαλεντίνο.

Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μόδα ενώ φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, Βογκέρα, όταν έγινε μαθητευόμενος της θείας του Ρόζα και της τοπικής σχεδιάστριας Ερνεστίνα Σαλβαδέο, θείας του γνωστού καλλιτέχνη Άλντο Τζιορτζίνι.

Στη συνέχεια, ο Βαλεντίνο μετακόμισε στο Παρίσι για να ακολουθήσει το ενδιαφέρον του με τη βοήθεια της μητέρας του Τερέζα ντε Μπιάτζι και του πατέρα του Μάουρο Γκαραβάνι. Εκεί, ο Βαλεντίνο σπούδασε στην École des Beaux-Arts και στη Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Η πρώτη του επιλογή για μαθητεία στο Παρίσι ήταν ο Ζακ Φαθ. Βρήκε θέση μαθητευόμενου στον Ζαν Ντεσσές (Γιάννης Ντεσσές), όπου βοήθησε την κόμισσα Ζακλίν ντε Ριμπ να σχεδιάσει τις ιδέες της για φορέματα. Στη συνέχεια, εργάστηκε για δύο χρόνια στον Γκι Λαρός.

Μετά από πέντε χρόνια, ο Βαλεντίνο άφησε τον Ντεσσές και μετά από συζητήσεις με τους γονείς του, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ιταλία και να εγκατασταθεί στη Ρώμη το 1959, ως μαθητής του Εμίλιο Σούμπερθ, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το ατελιέ του Βιντσένζο Φερδινάνδι πριν ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας.

Το 1960 ο Βαλεντίνο έφυγε από το Παρίσι και άνοιξε έναν οίκο μόδας στη Ρώμη, στην πολυτελή Via Condotti, με την υποστήριξη του πατέρα του και ενός συνεργάτη του.

Περισσότερο από ένα ατελιέ, οι εγκαταστάσεις έμοιαζαν με ένα πραγματικό «maison de haute couture». Όλα ήταν πολύ μεγαλοπρεπή και μοντέλα έφτασαν από το Παρίσι για την πρώτη του επίδειξη.

Ο Βαλεντίνο έγινε γνωστός για τα κόκκινα φορέματά του, σε μια φωτεινή απόχρωση που έγινε γνωστή στη βιομηχανία της μόδας ως «κόκκινο Βαλεντίνο».

Μία σημαντική γνωριμία για τον Βαλεντίνο

Το διεθνές ντεμπούτο του Βαλεντίνο πραγματοποιήθηκε το 1962 στη Φλωρεντία, την ιταλική πρωτεύουσα της μόδας της εποχής.

Κάποια στιγμή το 1964, η Τζάκι Κένεντι είχε δει τη Γκλόρια Σιφ, τη δίδυμη αδελφή της συντάκτριας μόδας του American Vogue με έδρα τη Ρώμη και φίλη του Βαλεντίνο, Κονσουέλο Κρέσπι, να φοράει ένα σύνολο δύο τεμαχίων από μαύρη οργάντζα σε μια συγκέντρωση. Της έκανε τέτοια εντύπωση που η Κένεντι επικοινώνησε με την Σιφ για να μάθει το όνομα του σχεδιαστή του συνόλου, που ήταν ο Βαλεντίνο.

Τον Σεπτέμβριο του 1964, ο Βαλεντίνο επρόκειτο να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή των έργων του σε έναν φιλανθρωπικό χορό στο ξενοδοχείο Waldorf-Astoria της Νέας Υόρκης. Η Κένεντι ήθελε να δει τη συλλογή, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, οπότε ο Βαλεντίνο αποφάσισε να στείλει ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από τα βασικά κομμάτια της συλλογής του στο διαμέρισμα της Τζάκι Κένεντι στην 5η Λεωφόρο.

Η Κένεντι παρήγγειλε έξι από τα haute couture φορέματά του, όλα σε μαύρο και άσπρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους που ακολούθησε τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι. Από τότε, έγινε πιστή πελάτισσα και φίλη του.

Ο Βαλεντίνο σχεδίασε αργότερα το λευκό φόρεμα Βαλεντίνο που φόρεσε η Κένεντι στο γάμο της με τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 μετέφερε τις επιδείξεις του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρουσίασε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο «V» που σχεδίασε.