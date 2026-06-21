Πέθανε ο Ραμίρο Βαλντές, σε ηλικία 94 ετών

Ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους πρώτους και στενότερους συνεργάτες του Φιντέλ Κάστρο, που στην Κούβα τιμήθηκε ως ήρωας της επανάστασης, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κουβανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου.

La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre.



Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria.



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Ο Βαλντές υπήρξε επί δεκαετίες κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος μετά την επικράτηση των επαναστατών του Κάστρο το 1959.

Είχε λάβει τους τιμητικούς τίτλους «Ήρωας της Δημοκρατίας» και «Διοικητής της Επανάστασης», ενώ μέχρι το 2019 συμμετείχε στο Πολιτικό Γραφείο του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ντίαζ-Κανέλ ανέφερε ότι ο θάνατος του Βαλδές «πονά βαθιά, σαν να χάνεις έναν πατέρα».

«Μέχρι τη νίκη, για πάντα, Διοικητή!», πρόσθεσε.

Ο Βαλντές γεννήθηκε στις 28 Απριλίου 1932 και ήταν μόλις 21 ετών όταν πολέμησε στο πλευρό του Φιντέλ Κάστρο.

Μετά την εξορία του στο Μεξικό μαζί με τον Κάστρο, ήταν ένας από τους 82 άνδρες που επέβαιναν στο θρυλικό γιοτ «Granma», το οποίο απέπλευσε για την Κούβα το 1956 με στόχο την αναζωπύρωση της επανάστασης. Από αυτούς, μόλις 12 επέζησαν.

Μεταξύ των επιζώντων ήταν ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε το 2016, ο αδελφός του Ραούλ Κάστρο, καθώς και ο Αργεντινός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, που σκοτώθηκε στη Βολιβία το 1967.

Ο Ραούλ Κάστρο (αριστερά) και ο Ραμίρο Βαλντές/Φωτογραφία: EPA

Ο Βαλντές εντάχθηκε στις δυνάμεις των αδελφών Κάστρο στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα στην ανατολική Κούβα και υπηρέτησε ως υπαρχηγός του Τσε Γκεβάρα. Πολέμησε μαζί του στην καθοριστική Μάχη της Σάντα Κλάρα, λίγο πριν από τη φυγή του Μπατίστα από τη χώρα την 1η Ιανουαρίου 1959.

Μετά την επικράτηση της επανάστασης, ανέλαβε επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας που δημιούργησε η νέα κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του πορείας, ο Βαλντές υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών, υφυπουργός Άμυνας, υπουργός Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και, πιο πρόσφατα, αναπληρωτής πρωθυπουργός με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην Κούβα.

Ακόμη και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση των συχνών διακοπών ρεύματος στη χώρα, εμφανιζόμενος συχνά δίπλα στον Ντίαζ-Κανέλ με στρατιωτική περιβολή και καλώντας τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να διατηρήσουν το «επαναστατικό τους φρόνημα».

Ο Βαλντές παρέμεινε πιστός στην κουβανική επανάσταση, στους ηγέτες της και στο μονοκομματικό πολιτικό σύστημα, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους της χώρας.

Σε ομιλία του το 2014, κατά την 61η επέτειο της επίθεσης στη Μονκάδα, είχε δηλώσει:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φτάσαμε ως εδώ χάρη στην ενότητα του λαού και την εμπιστοσύνη του στην επανάσταση. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την ενότητα πάνω απ’ όλα, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν έχει τελειώσει».

Με πληροφορίες από Reuters