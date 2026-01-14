Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου σε ηλικία 94 ετών. Την είδηση θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της η σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου.

Νοσηλευόταν από τις 6 Ιανουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΚΥΠΥ.

Ο βίος του πρώην προέδρου της Κύπρου

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαΐου 1931.

Ο Γιώργος Βασιλείου σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης οικονομικές επιστήμες. Ηταν κάτοχος του τίτλου του διδάκτορος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης. Στο Λονδίνο ειδικεύθηκε σε θέματα μάρκετιγκ και έρευνας της αγοράς. Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Βασιλείου, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες και ένα γιο.

Εργάστηκε ως οικονομολόγος-ερευνητής αγοράς για το Reed Paper Group στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1962 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου και ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής (Κ.Ε.Μ.Α.) που εξελίχθηκε ώστε σήμερα να αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με δραστηριότητες της ειδικότητάς του σε πολλές χώρες (σε 11 χώρες έχει γραφεία).

Ο Γεώργιος Βασιλείου υπήρξε πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Κ.Ε.Μ.Α. μέχρι και το 1988, οπότε εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Γιώργος Βασιλείου εξελέγη πρόεδρος στις 21 Φεβρουαρίου 1988 μέχρι το 1993. Ηταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συγκεντρώνοντας 167.834 ψήφους και ποσοστό 51,63% και εξελέγη πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη 5ετία.

Αμέσως μετά την εκλογή του, προώθησε την επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.