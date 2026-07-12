Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι που κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, μετέτρεψε τη χώρα του σε μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο.

Qatar's former Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani has died at the age of 74. pic.twitter.com/s1BeOokYvt — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2026

Ο σεΐχης Χαμάντ παρέδωσε την εξουσία στον γιο του, τον τότε διάδοχο του θρόνου, τον Ιούνιο του 2013, σε μια σπάνια περίπτωση παραίτησης από κληρονομικό ηγεμόνα των αραβικών κρατών του Κόλπου, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδοχή.

Ο ίδιος είχε ανατρέψει τον πατέρα του με ένα αναίμακτο πραξικόπημα το 1995.