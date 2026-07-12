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Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ο σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΤΑΡ ΣΕΪΧΗΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι που κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, μετέτρεψε τη χώρα του σε μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο.

Ο σεΐχης Χαμάντ παρέδωσε την εξουσία στον γιο του, τον τότε διάδοχο του θρόνου, τον Ιούνιο του 2013, σε μια σπάνια περίπτωση παραίτησης από κληρονομικό ηγεμόνα των αραβικών κρατών του Κόλπου, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδοχή.

Ο ίδιος είχε ανατρέψει τον πατέρα του με ένα αναίμακτο πραξικόπημα το 1995.

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