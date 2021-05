Πέθανε ο 81χρονος Ουίλιαμ Σαίξπηρ - Ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού

Πέθανε στα 81 του χρόνια, ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο δεύτερος άνθρωπος που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού στον κόσμο.

Ο 81χρονος άνδρας εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την 91χρονη Μάργκαρετ Κίναν.

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ πέθανε στο ίδιο νοσοκομείο όπου εμβολιάστηκε, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια ενώ την περίοδο του εμβολιασμού του ήταν ασθενής σε πτέρυγα του νοσοκομείου και όταν είχε λάβει την πρώτη δόση είχε πει ότι αισθάνεται υπέροχα.

Ο κ. Σαίξπηρ με καταγωγή από το Warwickshire της Αγγλίας ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έλαβαν εμβόλιο κατά της COVID-19 εκτός κλινικής δοκιμής.

Το όνομα και μόνο αρκούσε για να γίνει ο κος Σαίξπηρ viral στο Twitter. Αρκετοί ήταν οι χρήστες που έκαναν λογοπαίγνια με τα έργα του διάσημου δραματουργού με τα «The Taming of the Flu», το «The Two Gentlemen of Corona» να ξεχωρίζουν. Κάποιοι άλλοι διερωτήθηκαν: αφού η Margaret Keenan, η πρώτη που εμβολιάστηκε σήμερα, είναι η ασθενής 1Α, τότε ο κ. Σαίξπηρ θα πρέπει να είναι ο «Ασθενής 2Β or not 2Β;» κατά τη φράση του Άμλετ (To be or not to be).