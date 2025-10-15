Πέθανε ο Ντρου Στράουζαν, ο καλλιτέχνης πίσω από τις αφίσες των «Star Wars» και «Indiana Jones»

Ο Ντρου Στράουζαν, ο εμβληματικός καλλιτέχνης που δημιούργησε μερικές από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές αφίσες όλων των εποχών, από τα «Star Wars» και «Back to the Future» μέχρι το «Blade Runner», πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο Ντρου Στράουζαν έφυγε από τον κόσμο αυτό στις 13 Οκτωβρίου», αναφέρει η δήλωση του επί χρόνια συνεργάτη του, Greg Aronowitz. «Θεώρησα σημαντικό να μάθετε πόσες φορές εξέφραζε τη χαρά που ένιωθε γνωρίζοντας πόσο αγαπούσατε την τέχνη του.»

«Ο Drew έκανε “event art”», δήλωσε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, συχνός συνεργάτης του καλλιτέχνη. «Οι αφίσες του μετέτρεπαν πολλές από τις ταινίες μας σε προορισμούς· και η ανάμνηση εκείνων των ταινιών —και της ηλικίας που είχαμε όταν τις είδαμε— επιστρέφει αμέσως μόλις αντικρίσεις τις εμβληματικές, φωτορεαλιστικές του εικόνες. Με το δικό του προσωπικό ύφος, κανείς δεν ζωγράφισε όπως ο Drew.»

Από τα εξώφυλλα δίσκων στις κινηματογραφικές αφίσες

Γεννημένος στο Όρεγκον Σίτι, ο Στράουζαν σπούδασε στο ArtCenter College of Design στην Πασαντίνα, χρηματοδοτώντας τις σπουδές του πουλώντας έργα και μικρές παραγγελίες.

Στο Λος Άντζελες εργάστηκε στην εταιρεία Pacific Eye & Ear, υπό τη διεύθυνση του καλλιτέχνη Ernie Cefalu, δημιουργώντας εξώφυλλα δίσκων για συγκροτήματα όπως οι Beach Boys, Bee Gees και Earth, Wind & Fire. Εικονογράφησε επίσης το εξώφυλλο του άλμπουμ του Alice Cooper, «Welcome to My Nightmare», χρεώνοντας τότε 150 έως 250 δολάρια ανά σχέδιο.

Το 1975 άρχισε να σχεδιάζει αφίσες για ταινίες μικρότερου προϋπολογισμού και το 1978 συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη Charles White III για τη νέα αφίσα της επανέκδοσης των «Star Wars». Ο White ζωγράφισε τα διαστημόπλοια και τα μηχανικά στοιχεία, ενώ ο Στράουζαν ανέλαβε τα πορτρέτα των ανθρώπινων χαρακτήρων.

Από εκεί και πέρα, το όνομά του έγινε συνώνυμο του κινηματογράφου. Ο Στράουζαν δημιούργησε αφίσες για πολλές παραγωγές, δημιουργώντας χαρακτηρηστικές αφίσες για τα «Blade Runner», «Indiana Jones and the Last Crusade», «Coming to America», «The Goonies» και «The Muppet Movie».

Στη δεκαετία του 2000 συνεργάστηκε ξανά με τον Σπίλμπεργκ για την αφίσα του «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull», πριν αποσυρθεί το 2008. Παρόλα αυτά, επέστρεψε περιοδικά στη δουλειά του για τις αφίσες ορισμένων έργων, όπως τα «The Dark Tower» του Στίβεν Κινγκ, «Star Wars: The Force Awakens» και η τριλογία «How to Train Your Dragon».

Ο άνθρωπος πίσω από την τέχνη

Το 2013 έγινε το αντικείμενο του ντοκιμαντέρ του Έρικ Σάρκι «Drew: The Man Behind the Poster», όπου μίλησαν συνεργάτες του όπως οι Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Χάρισον Φορντ.

Σε συνέντευξή του το 2021 στο Slashfilm, ο Στράουζαν είχε περιγράψει τη φιλοσοφία πίσω από την τέχνη του: «Η τέχνη δεν είναι απλώς να αφηγείσαι μια ιστορία. Προσπαθώ να δώσω στον θεατή ένα συναίσθημα, κάτι που να του δημιουργεί ελπίδα», είχε πει. «Ρωτούσα τους σκηνοθέτες τι προσπαθούσαν να πουν και γιατί, κι έπειτα ζωγράφιζα με αυτόν τον τρόπο. Σχεδίαζα συνθέσεις ανοιχτές, όχι περιοριστικές, ώστε να αφήνουν χώρο στον θεατή να αισθανθεί.»

Με πληροφορίες από Variety