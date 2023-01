Πέθανε ο ηθοποιός Earl Boen

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο ηθοποιός Earl Boen, γνωστός για την εμφάνισή του στο «Terminator».

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Ο Νεοϋορκέζος ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη στη Χαβάη όμως η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ανέφερε το TMZ.

Γεννημένος το 1941 στη Νέα Υόρκη, ο Boen είναι ίσως ευρύτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στο franchise «Terminator».

Υποδύθηκε τον Δρ Πίτερ Σίλμπερμαν, τον κυνικό ψυχολόγο που αρχικά δεν πιστεύει τις προειδοποιήσεις της Σάρα Κόνορ (Λίντα Χάμιλτον) και του Κάιλ Ρις (Μάικλ Μπιεν) για τον δολοφόνο σάιμποργκ που ταξιδεύει στο χρόνο.

Μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ήταν ο μόνος ηθοποιός που εμφανίστηκε και στις τρεις πρώτες ταινίες. Επανέλαβε τον ρόλο για το «Terminator: Dark Fate» το 2019.

Άλλες ταινίες του περιλαμβάνουν τα «Battle Beyond the Stars», «The Man With Two Brains», «Alien Nation», «Naked Gun 33⅓: The Final Insult» και «Nutty Professor II: The Klumps».

Ο ηθοποιός είχε δανείσει τη φωνή του σε πολλά βιντεοπαιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των «Call of Duty», «World of Warcraft» και «Tales of Monkey Island».

Με πληροφορίες της NewYorkPost/ΤΜΖ