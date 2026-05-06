Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Ο Τεντ Τέρνερ, ο εμβληματικός επιχειρηματίας των media και ιδρυτής του CNN, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας, που θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν οριστικά την τηλεοπτική ενημέρωση, δημιούργησε το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι στον κόσμο, φέρνοντας τις ζωντανές ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων.

Γεννημένος στο Οχάιο και μεγαλωμένος στην Ατλάντα, ο Τεντ Τέρνερ είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Το στόμα του Νότου (The Mouth of the South)» λόγω του εκρηκτικού και συχνά προκλητικού χαρακτήρα του. Δημιούργησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης, που περιλάμβανε το πρώτο «superstation» της καλωδιακής τηλεόρασης, κινηματογραφικά και παιδικά κανάλια, αλλά και αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Τεντ Τέρνερ: Όταν λάνσαρε το CNN

Η πιο ιστορική του κίνηση ήρθε την 1η Ιουνίου 1980, όταν ο Τεντ Τέρνερ λάνσαρε το CNN, το πρώτο τηλεοπτικό δίκτυο 24ωρης συνεχούς ενημέρωσης. Η ιδέα αντιμετωπίστηκε αρχικά με σκεπτικισμό, όμως σταδιακά άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παρακολουθεί την επικαιρότητα.

Το 1991, το περιοδικό Time ανακήρυξε τον Τεντ Τέρνερ ως «Άνθρωπο της Χρονιάς», σημειώνοντας ότι «μετέτρεψε θεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αργότερα πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner, αποχωρώντας σταδιακά από τον χώρο των media. Ωστόσο, συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής του να χαρακτηρίζει το CNN ως «το μεγαλύτερο επίτευγμά» του.

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμπσον, ανέφερε: «Ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας αφοσιωμένος και τολμηρός ηγέτης, ατρόμητος και πάντα έτοιμος να εμπιστευτεί το ένστικτό του. Ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα του CNN. Είναι ο γίγαντας πάνω στους ώμους του οποίου στεκόμαστε».

Τεντ Τέρνερ: Η ζωή έξω από την τηλεόραση

Ο Τεντ Τέρνερ δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο των media. Υπήρξε -διεθνώς- γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος και ακτιβιστής. Ίδρυσε το United Nations Foundation, στήριξε καμπάνιες για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θεωρούνταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ενεργό ρόλο στην επανεισαγωγή των βισώνων στη δυτική Αμερική. Δημιούργησε ακόμη και το οικολογικό καρτούν Captain Planet and the Planeteers, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 80 του χρόνια, το 2018, ο Τεντ Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευρολογική νόσο. Στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με ήπια πνευμονία, πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Άφησε πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Με πληροφορίες από CNN