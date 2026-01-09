Πέθανε ο Χάλι Ραχμπάνι, γιος της Φαϊρούζ και του συνθέτη Ασί Ραχμπάνι

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Χάλι Ραχμπάνι, γιος της Φαϊρούζ και του αείμνηστου συνθέτη Ασί Ραχμπάνι.

Την είδηση ανακοίνωσε ο υπουργός Ενημέρωσης του Λιβάνου, Πολ Μόρκος, με ανάρτησή του, μιλώντας για μία «επώδυνη απώλεια» για μια οικογένεια που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή του Λιβάνου.

Ο θάνατός του έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια του αδελφού του, Ζιάντ Ραχμπάνι, γνωστού συνθέτη και θεατρικού συγγραφέα, που πέθανε στα 69 του.

Ο Χάλι Ραχμπάνι είχε σωματικές και νοητικές αναπηρίες, κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον φρόντιζε η μητέρα του. Τελευταία φορά εμφανίστηκε δημόσια τον Ιούλιο, στην κηδεία του αδελφού του στη Βηρυτό, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι.

Η Φαϊρούζ, σήμερα 91 ετών, απέκτησε τέσσερα παιδιά με τον Ασί Ραχμπάνι. Η μεγαλύτερη κόρη τους, η Λεϊάλ, πέθανε το 1988 σε ηλικία 29 ετών. Η δεύτερη κόρη, η Ρίμα, γεννημένη το 1965, είναι καλλιτέχνιδα και τραγουδίστρια.

Η οικογένεια Ραχμπάνι είχε κεντρικό ρόλο στη χρυσή περίοδο του λιβανέζικου μουσικού θεάτρου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως το 1975.