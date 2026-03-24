Πέθανε ο gay πορνοστάρ Σεθ Πίτερσον σε ηλικία 28 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός gay ταινιών για ενηλίκους Seth Peterson, όπως επιβεβαίωσε το Σάββατο ο σύντροφός του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Cyrus Stark —γνωστός στον ίδιο κλάδο του gay porn με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Kobe Marsh— ανακοίνωσε την απώλεια του Peterson στην πλατφόρμα X, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά μοιράζομαι μαζί σας την είδηση του θανάτου του συντρόφου μου και καλύτερού μου φίλου, Seth. Ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια· έχει ραγίσει η καρδιά μου».

Ο Stark, υπογράφοντας ως Kobe, κοινοποίησε σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe που δημιούργησε στη μνήμη του εκλιπόντος, σημειώνοντας πως ο Seth «εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας νωρίτερα σήμερα».

Συμπλήρωσε, επίσης, πως ο Seth ήταν «βαθιά αγαπητός και η απουσία του θα είναι αισθητή», διευκρινίζοντας πως τα έσοδα από τη συγκέντρωση πόρων θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Ένας δημιουργός περιεχομένου, ο Rocky Heron, αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Petrson, έγραψε τα εξής:

«Δεν γνωριζόμασταν σε βάθος, αλλά είχαμε την ίδια μέρα γενέθλια, τα οποία συχνά περνούσαμε μαζί στο Burning Man (έχοντας μάλιστα τα ίδια τατουάζ ως απόδειξη!), και μας συνέδεε η κοινή μας αγάπη για τους πύθωνες (ball pythons)», έγραψε ο Heron. «Κάθε αλληλεπίδραση που είχα μαζί του ήταν ευγενική και ειλικρινής. Πάντα ένιωθα μια αδυναμία προς το πρόσωπό του και τον έβλεπα ως μια αδελφή ψυχή που βάδιζε σε ένα παρόμοιο μονοπάτι».

Συνέχισε λέγοντας: «Γνωρίζω ότι η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη γι' αυτόν, και επειδή έβλεπα πτυχές της δικής μου διαδρομής να αντανακλώνται στη δική του, προσπαθούσα πάντα να τον προσεγγίσω όταν έβλεπα ότι δυσκολευόταν. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, πολύ πάθος και ένα βάθος που δεν καταλάβαιναν όλοι».

Ο Seth Peterson ήταν 28 ετών.