Πέθανε ο εμβληματικός συγγραφέας της queer λογοτεχνίας, Έντμουντ Γουάιτ

Ο Έντμουντ Γουάιτ, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της queer λογοτεχνίας και γενικότερα της αμερικανικής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος πέθανε το βράδυ της Τρίτης (3/6), ενώ περίμενε ασθενοφόρο μετά από συμπτώματα στομαχικής ασθένειας. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στον Guardian ο ατζέντης του, Μπιλ Κλεγκ, σήμερα Τετάρτη 4 Ιουνίου. Ο Μάικλ Κάρολ, σύζυγος και συνεργάτης του Γουάιτ επί σχεδόν 30 χρόνια, δήλωσε: «Ήταν αρκετά σοφός ώστε να είναι σχεδόν πάντα ευγενικός. Ήταν γενικά πέρα από τον εκνευρισμό και ήταν γενναιόδωρος. Σκέφτομαι συνέχεια κάτι να του πω πριν το θυμηθώ».

O Γουάιτ χαρακτηρίζεται ως «ο πρώτος σημαντικός queer μυθιστοριογράφος που έδωσε φωνή σε μια νέα γενιά συγγραφέων» και συχνά αναφέρεται ως «νονός της αμερικανικής gay λογοτεχνίας»

Γεννημένος στο Οχάιο το 1940, ο Έντμουντ Γουάιτ μεγάλωσε στο Ιλινόις. Έγινε δεκτός στο Χάρβαρντ, αλλά προτίμησε να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν για να μείνει κοντά στον ψυχολόγο του, ο οποίος τον είχε διαβεβαιώσει ότι μπορούσε να «θεραπεύσει» την ομοφυλοφιλία - μια απόφαση που συμπεριλήφθηκε στα μυθιστορήματά του. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και μετά στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ξεκίνησε καριέρα ως ανεξάρτητος συγγραφέας και αργότερα ως εκδότης περιοδικών.

Ο Έντμουντ Γουάιτ άσκησε σημαντική επιρροή στη σύγχρονη queer λογοτεχνία, με βραβεία LGBTQ+ συγγραφής να έχουν πάρει το όνομά του και συγγραφείς όπως οι Γκαρθ Γκρίνγουελ, Εντουάρ Λουί, Όσιαν Βουόνγκ, Μπράντον Τέιλορ και Αλεξάντερ Τσι να επισημαίνουν τη σημασία του. Έχοντας μεγαλώσει στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είπε κάποτε για τη γενιά του: «Η γκέι λογοτεχνία πριν από αυτόν, τον Γκορ Βιντάλ και τον Τρούμαν Καπότε, ήταν γραμμένη για στρέιτ αναγνώστες. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας ένα γκέι αναγνωστικό κοινό, και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Δεν χρειαζόταν να διευκρινίσουμε τι ήταν το Fire Island».

Ο Γουάιτ έγινε γνωστός με το μυθιστόρημα Forgetting Elena (1973), το οποίο σχολιάζει έμμεσα την γκέι κουλτούρα. Το 1977, σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή Τσαρλς Σίλβερστιν, συνέγραψε το The Joy of Gay Sex, ένα πρωτοποριακό βιβλίο για την εποχή του. Η τριλογία του, που ξεκινά με το A Boy’s Own Story (1982), συνεχίζεται με το The Beautiful Room Is Empty (1988) και ολοκληρώνεται με το The Farewell Symphony (1997), θεωρείται ορόσημο της γκέι λογοτεχνίας και περιγράφει την πορεία ενός γκέι άνδρα από την εφηβεία στην ωριμότητα.

Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψε βιογραφίες σημαντικών Γάλλων συγγραφέων όπως ο Ζαν Ζενέ, ο Μαρσέλ Προυστ και ο Αρθούρος Ρεμπώ, καθώς και το βιβλίο States of Desire (1980), μια καταγραφή της γκέι ζωής στην Αμερική λίγο πριν την εμφάνιση του AIDS.

Ο Έντμουντ Γουάιτ υπήρξε μέλος της ομάδας συγγραφέων The Violet Quill και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Gay Men's Health Crisis στη Νέα Υόρκη. Τα απομνημονεύματά του είναι γνωστά για την ειλικρίνειά τους σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την εμπειρία του ως οροθετικός. Έζησε αρκετά χρόνια στη Γαλλία, όπου συνδέθηκε με προσωπικότητες όπως ο Μισέλ Φουκώ και τιμήθηκε με τον τίτλο του Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Δίδαξε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και στο Brown University.