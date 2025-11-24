Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής Πολ Κοστέλο και προσωπικός στιλίστας της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Πέθανε ο Πολ Κοστέλο, ο Ιρλανδός σχεδιαστής που συνδέθηκε όσο λίγοι με το ύφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μόδα. Ο δημιουργός, που για περισσότερα από δέκα χρόνια έντυνε τη δημοφιλέστερη γυναίκα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τα επτά παιδιά του.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του το Σάββατο, σημειώνοντας ότι ο Κοστέλο αντιμετώπιζε σύντομη αλλά σοβαρή ασθένεια. Η απώλειά του προκαλεί θλίψη στον χώρο της μόδας, όπου θεωρούνταν μια από τις πιο διακριτικές αλλά και σταθερές δημιουργικές δυνάμεις της βρετανικής και ευρωπαϊκής σκηνής.

Γεννημένος το 1945 στο Δουβλίνο, σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδιασμού Μόδας Γκράφτον και εργάστηκε σε γαλλικούς οίκους στο Παρίσι πριν μετακινηθεί στο Μιλάνο για λογαριασμό της Marks & Spencer. Το 1979 ίδρυσε το δικό του brand, Paul Costelloe Collections, το οποίο εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το πολυτελές γυναικείο ένδυμα.

Η συνεργασία του με τη Νταϊάνα άρχισε το 1983 και καθόρισε τόσο την καριέρα του όσο και τη δημόσια εικόνα της πριγκίπισσας. Ο ίδιος είχε περιγράψει τη σχέση τους ως «βαθιά ανθρώπινη», λέγοντας ότι εκείνη «δεν συμπεριφερόταν ποτέ σαν πριγκίπισσα» και ότι οι στιγμές μαζί της «ήταν γεμάτες απλότητα και χιούμορ».

Η δημιουργική του ταυτότητα συνδύαζε κλασικές γραμμές με μοντέρνες πινελιές, αξιοποιώντας συχνά παραδοσιακά ιρλανδικά υφάσματα — λινό, τουίντ, φλοράλ μοτίβα. Τα τελευταία χρόνια είχε πραγματοποιήσει ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τα Dunnes Stores, ενώ μόλις τον Σεπτέμβριο παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τη συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι με τίτλο «We stroll down Rodeo Drive».

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στη Vogue το 2024 είχε εκμυστηρευτεί ότι ονειρευόταν να απομακρυνθεί από τον χώρο της μόδας, «να νοικιάσει ένα παλιό αυτοκίνητο, να ταξιδέψει στη Γαλλία και να ζωγραφίζει».

Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα σημαντικό δημιουργικό κενό και μια κληρονομιά που συνδέει την ιρλανδική παράδοση με τον σύγχρονο σχεδιασμό.