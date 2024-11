Πέθανε ο «Candyman» Τόνι Τοντ 

Σε ηλικία 69 ετών, ο Τόνι Τοντ πέθανε, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Φατίμα.

Ο Τόνι Τοντ, ήταν ο πρωταγωνιστής του «Candyman» που σκόρπισε τον τρόμο στις αίθουσες, το 1992. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, έφυγε από τη ζωή μετά από τη μάχη του με μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια.

Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1954, ο Τοντ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από την ταινία Candyman (1992), όπου υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα, έναν τρομακτικό «αντιήρωα» ο οποίος στοιχειώνει όσους τον επικαλούνται. Ο ρόλος αυτός ήταν καθοριστικός για τη μετέπειτα πορεία του. Τον καθιέρωσε στο κοινό του τρόμου και του έδωσε τη φήμη ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς «κακούς» του είδους.

Εκτός από το Candyman, ο Τοντ έχει εμφανιστεί σε πλήθος σειρών και ταινιών τρόμου, όπως τα 24, Homicide: Life on the Street, The X-Files, 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Law & Order, Beverly Hills 90210, Xena: Warrior Princess και Murder, She Wrote.

Υπήρξε παράλληλα και ηθοποιός φωνής, έχοντας υποδυθεί χαρακτήρες στο σύμπαν του gaming -Call of Duty και Half Life-, αλλά και στις ταινίες με υπερήρωες Venom, Spider-Man 2 αλλά και τον «κακό» στο Transformers: Rise of the Fallen.

Το θρυλικό Candyman

Η ταινία Candyman κατέκτησε το κοινό με την απόδοση των σκηνών αδρεναλίνης και τρόμου στη μεγάλη οθόνη να ενθουσιάζουν το κοινό των 90s.

To Candyman (1992) ακολουθεί τη φοιτήτρια Χέλεν, που ερευνά τον αστικό θρύλο του Candyman, ενός εκδικητικού πνεύματος που εμφανίζεται όταν κάποιος λέει το όνομά του πέντε φορές μπροστά σε καθρέφτη. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Χέλεν τον καλεί και σύντομα μια σειρά από φρικτές δολοφονίες αρχίζει να εκτυλίσσεται γύρω της. Για τους φόνους θεωρείται υπεύθυνη εκείνη. Καθώς ο Candyman την καταδιώκει, η Χέλεν παγιδεύεται ανάμεσα στον μύθο και στην πραγματικότητα, προσπαθώντας να επιβιώσει και να αποδείξει την αθωότητά της.