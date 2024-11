Πέθανε ο Arthur Frommer, ο άνθρωπος που άλλαξε τον τουρισμό με το «Europe on 5 Dollars a Day»

Ο Arthur Frommer, ο οποίος «επανεφηύρε» τον τουρισμό μέσα από τους ταξιδιωτικούς του οδηγούς που έκαναν τα ταξίδια στο εξωτερικό προσιτά για τον μέσο Αμερικανό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Ο θάνατός του επήλθε από επιπλοκές πνευμονίας, όπως δήλωσε η κόρη του, Pauline Frommer.

«Ο πατέρας μου άνοιξε τον κόσμο για τόσους πολλούς ανθρώπους,» είπε η Pauline. «Πίστευε βαθιά ότι τα ταξίδια μπορούν να είναι μια δραστηριότητα που φωτίζει τη ζωή και ότι δεν απαιτούν μεγάλο προϋπολογισμό».

Μια επαναστατική ιδέα που άλλαξε τα ταξίδια

Η ιδέα του Frommer ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό στην Ευρώπη. Το πρώτο του βιβλίο, “The GI’s Guide to Traveling in Europe,” γραμμένο για Αμερικανούς στρατιώτες, εξαντλήθηκε σύντομα, οδηγώντας τον στην αυτοέκδοση του “Europe on 5 Dollars a Day” το 1957. Το βιβλίο γνώρισε άμεση επιτυχία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τον τουρισμό.

Οι οδηγοί του Frommer πρότειναν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στα ταξίδια: παραμονή σε οικονομικά καταλύματα, χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και φαγητό σε μικρά τοπικά εστιατόρια. Όπως έλεγε ο ίδιος, «Τα ταξίδια με περιορισμένο προϋπολογισμό προσφέρουν μια πιο αυθεντική εμπειρία.»

Ένα όραμα που άλλαξε τον 20ό αιώνα

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί του Frommer συνέπεσαν με την ανάπτυξη των πτήσεων τζετ, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην Ευρώπη και καθιστώντας το όνειρο του ταξιδιού στο εξωτερικό εφικτό για τον μέσο Αμερικανό. Οι οδηγοί του έγιναν τόσο δημοφιλείς, που ήταν αδύνατο να επισκεφθεί κανείς εμβληματικά αξιοθέατα, όπως ο Πύργος του Άιφελ, χωρίς να δει τουρίστες με το βιβλίο του στα χέρια.

«Ήταν πραγματικά πρωτοπόρος,» δήλωσε ο Tony Wheeler, ιδρυτής της Lonely Planet. «Ο Frommer άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβανόταν τα ταξίδια.»

Με την πάροδο του χρόνου, η σειρά “Europe on 5 Dollars a Day” εξελίχθηκε σε “Europe from $95 a Day”, προσαρμοσμένη στις νέες οικονομικές συνθήκες. Το 2007, οι οδηγοί αυτοί σταμάτησαν να κυκλοφορούν λόγω αυξημένων εξόδων, αλλά ο Frommer κατάφερε να ανακτήσει το εμπορικό του σήμα από την Google το 2013, επανεκδίδοντας τους οδηγούς με τη βοήθεια της κόρης του, Pauline.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του, γράφοντας στο blog του και συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ήταν πολέμιος των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και των ταξιδιωτικών ιστότοπων με αμφιλεγόμενες κριτικές. Επίσης, τάχθηκε ενάντια στις πολιτικές που θεωρούσε επιβλαβείς για τον τουρισμό, όπως η προεδρία του Donald Trump, δημιουργώντας τον όρο «Trump slump» για τη μείωση του τουρισμού στις ΗΠΑ.

Η ζωή και η κληρονομιά του

Ο Frommer γεννήθηκε το 1928 στο Λιντσμπεργκ της Βιρτζίνια και μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Αφού αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Yale, υπηρέτησε στον στρατό και ανακάλυψε την αγάπη του για τα ταξίδια.

Η επιτυχία των βιβλίων του τον οδήγησε να εγκαταλείψει τη δικηγορία για να αφιερωθεί στον τουρισμό. Η κόρη του Pauline συμμετείχε στο έργο του από μικρή ηλικία, συνεχίζοντας την κληρονομιά του και αναπτύσσοντας τη μάρκα Frommer’s σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Frommer άφησε πίσω του τη δεύτερη σύζυγό του, Roberta Brodfeld, την κόρη του Pauline, και δύο εγγονές. Η κληρονομιά του ζει μέσα από την αλλαγή που έφερε στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ταξιδεύει. «Ο πατέρας μου έδειξε στον κόσμο ότι τα ταξίδια είναι εφικτά για όλους,» δήλωσε η Pauline.

Με πληροφορίες από Guardian